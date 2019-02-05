3 حركات تخلصكِ من تشققات الجلد في البطن والأرداف

شد الجلد سيؤدي إلى ظهور تشققات الجلد لا محالة، من ثم، عادة ما تعاني أغلب النساء من هذه المشكلة بعد الحمل، أو زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه.

الحقيقة أن خطر الإصابة بـتشققات الجلد تختلف من امرأة إلى أخرى، بحسب درجة رطوبة سطح الجلد؛ فكلما زاد الجفاف زادت احتمالية الإصابة بتشققات الجلد، كذلك يتعلق الأمر بقوة العضلات؛ فهؤلاء اللاتي يتبعن روتيناً رياضياً من قبل الحمل، هن أقل عرضة لمشكلة تشققات الجلد.

تظهر مشكلة تشققات الجلد في مناطق تراكم الدهون، والتي عادة ما تعاني من ضعف العضلات، مثل: منطقة البطن، وهي الأكثر عرضة لهذه المشكلة، كذلك الأرداف وأعلى الذراعين.

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أفضل طريقتين للتخلص من تشققات الجلد، هما الترطيب وشد العضلات، ويمكنكِ ترطيب الجلد من خلال تدليكه بزيوت طبيعية، مثل: زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، ويفضل أن تتم عملية التدليك بزيت دافئ لضمان وصوله إلى داخل المسام.

أما التمارين الرياضية؛ فنذكر في السطور التالية مجموعة من الحركات التي تساعد في التخلص من تشققات الجلد، بشرط اختيار التمرين المناسب للمنطقة التي ظهرت فيها هذه العلامات المزعجة.

تمرين يستهدف تشققات الجلد في الأرداف والمؤخرة

الخطوات:

استلقي على ظهركِ، ثم ارفعي ساقيكِ معاً، أبقي يديكِ بجانب الجذع، وعن طريق الضغط على الساعدين والراحتين على الأرض، ارفعي ساقيك إلى الأعلىن تأكدي من عدم رفع أي جزء آخر من جسمك، كرري نفس الحركة 10 مرات في ثلاث مجموعات.

تمرين الـ Crunches للتخلص من تشققات الجلد في منطقة البطن

الخطوات:

استلقي على ظهركِ، مع جلب ركبتيكِ لأعلى، ضعي قدميك على الأرض، ثم ضعي يديك خلف رأسك لتوجيه الدعم إلى منطقة الخصر البطن، ابدأي في رفع رأسكِ وعنقكِ وكتفيكِ باتجاه الجزء السفلي، ثم تراجعي ببطء.

كرري التمرين 10 مرات في ثلاث مجموعات.

تمرين القرفصاء أو الـSquats





يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الفخذين والمعدة والمؤخرة.

الخطوات:

قفي مستقيمة القدمين، مع مد الذراعين إلى الأمام، ثم تخيلي أنكِ بصدد الجلوس على الكرسي، وقومي بهذه الحركة باستقامة الظهر مع العودة للوضع الأول مرة أخرى.

يكرر التمرين بنفس الأسلوب السابق، يمكنكِ القيام بالتمارين الثلاثة تباعاً، بشرط القيام بالإحماء أولاً؛ حتى لا تتعرض العضلات للتمزق.