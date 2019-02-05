لاحظي سلوك طفلك من خلال سيارته الحقيقية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 فبراير 2019 04:35 مساءً - لا يوجد لعبة تفرح الأطفال أكثر من امتلاك سيارة أطفال صغيرة يستطيعون قيادتها بأنفسهم، فهي من أفضل الهدايا التي تقدم للصغار، فهي تجعلهم يشعرون بأنهم أصبحوا كباراً.

وفي الآونة الأخيرة بدأ هذا النوع من السيارات بالانتشار وخاصة بعدما أصبحت تصاميم السيارات أقرب إلى الواقع وشبيهة أكثر بالسيارات الحقيقية؛ لتمنح الأطفال المزيد من المتعة، وبالطبع لا يقتصر الأمر على الأطفال الذكور فهنالك سيارات صغيرة مصنوعة خصيصاً للفتيات.

1 – مرسيدس

تناسب الأطفال من عمر الثانية حتى الخامسة

مواصفاتها

ستكون سيارة المرسيدس هي المفضلة لصغيركِ، وتُشعره وكأنه يقود سيارة حقيقية. نظام القفل التلقائي للحماية يجعل المركبة آمنة كلياً. يمكن التحكم بها ليس فقط من خلال جهاز التحكم، ولكن بالبدالات وعجلة القيادة. تمتاز كذلك بنظام صوتي يمنح الطفل متعة حقيقية.

2 – جيب رانجلر

تناسب الأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات

مواصفاتها

تتميز بـ 2 موتور 12 فولت، وريموت كنترول للتحكم في السيارة عن بعد، وكرسي رياضي مع حزام أمان، وأضواء أمامية وخلفية بنظام اليد، إضافة إلى بطاقة للذاكرة، ونظام أغانٍ تعليمية.

3 – بي إم دبيليو

تناسب الأطفال بدءاً من سن الثامنة

مواصفاتها

حجمها رائع وشكلها الخارجي يوحي بأنها سيارة حقيقية، فيها ريموت كونترول للتحكم عن بعد، ويمكن فتح الأبواب، ويتمتع بنظام إضاءة رائع؛ حيث له مفتاح رسمي يفتح الأبواب

والمحرك كما هو الحال بالسيارات الحقيقية، وحزام الأمان.

يمكن للأطفال الاستماع إلى الأغاني التي يحبونها بوجود مشغل "يو إس بي في السيارة.

شروط

1 أكدي له أنك احترمت رغبته في نوع السيارة، حتى لو لم تكن تعجبك، وخذي بعين الاعتبار أنها سيارته الأولى التي لن ينساها.

2 – أطلعيه على الموديلات القديمة من السيارات، لتتعرفي إن كان كلاسيكياً في انتقائه.

3 – عرفيه بالسيارات الكهربائية، وكيف ستكون مريحة في قيادتها وخدماتها، لتكتشفي حبه للتكنولوجيا.

4 – اجعليه يقوم بجولة تجريبية على طرقات مسطحة وخالية من الحفر والحصى، ونبهيه إلى أن السيارة قد تواجه مشكلة فوق العشب.

5 – علميه أن نظافة السيارة تكمل نظافته الشخصية.

6 – ازرعي في نفسه سلامة من حوله في القيادة؛ لكي يبتعد عن التهور وإيذاء الآخرين.

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