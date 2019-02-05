هل من الممكن أن يحدث الحمل دون دورة شهرية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 فبراير 2019 04:35 مساءً - متى يمكن أن يحدث الحمل دون أن تأتي الدورة الشهرية، ولماذا عليك توقع الحمل وعدم إجراء تصوير بالأشعة السينية أو إجراء عملية جراحية بتخدير كامل من دون أن تقومي بإجراء تحليلاً للحمل؟

الجواب هو أن الحمل قد يحدث دون دورة شهرية، لأن التبويض يحدث في حالات لا تأتي فيها الدورة الشهرية، وهذه الحالات يحدثنا عنها طبيب النساء والولادة _ عدلي الحاج_ كالآتي:

قد يحدث الحمل عند المرضع دون دورة شهرية، وتتفاجأ المرأة بوجود حمل جديد.

قد تتعرض المرأة للقلق والتوتر ولا تأتي الدورة الشهرية، ويحدث التبويض ويتم الحمل.

بعض النساء اللواتي يمارسن الرياضات العنيفة ،تتأخر لديهن الدورة الشهرية ويتم التبويض ويحدث الحمل.

هناك نساء لا تأتيهن الدورة إلا كل ثلاثة أشهر ويتم الحمل.

هناك حالات زيادة الوزن فتعاني المرأة من اضطراب في التبويض ويحدث الحمل ولا تعرف بوجوده.

يجب أن تقوم المرأة بملاحظة الإفرازات اليومية، التي تصبح لزجة مثل بياض البيض في حال حدوث التبويض، ولذلك يمكن أن يتم الجماع وقتها لحدوث الحمل.