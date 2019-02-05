جدول غذاء الطفل بعمر عام ونصف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 فبراير 2019 04:35 مساءً - طفلك لازال صغيراً في نظرك! إلا أنه بعمر السنة والنصف، وقد تكونت لديه شخصية مستقلة؛ لها تفضيلاتها الغذائية؛ حيث يتعرف على الأطعمة ومذاقاتها المختلفة، والأهم أنه أصبح قادراً على مشاركتك الطعام العائلي. هنا وضع لك أساتذة التغذية مجموعة من الإرشادات التمهيدية، ويرشدنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال لجدول غذائي للطفل يتناسب وعمره للسير على نهجه.

*الطفل في هذا العمر يعيش مرحلة عمرية انتقالية إلى حد ما، لذلك لابد من الالتزام ببعض الخطوات التمهيدية قبل وضع الجدول الغذائي له؛ حيث إنه يحتاج إلى عناصر غذائية لا يوفرها الحليب وحده بالقدر المناسب، لذا لا تجعلي طفلك يعتمد على الحليب مما يقلل من إقباله على الطعام.

* قدمي لطفلك ثلاث وجبات في اليوم تمهيداً لفطام الليل، واحرصي على تقديم عشاء مشبع وحليب طبيعي أو صناعي قبل النوم، وإن استيقظ في الليل وطلب الرضاعة فقدمي له الماء أو امشي به قليلاً، أو أي شيء يساعده على العودة إلى النوم.

* ابتعدي عن تقديم الفشار، ولا تقدمي لطفلك حبات العنب صحيحاً حتى لا تسبب له اختناقاً؛ قطعيها أرباعاً، وتوقفي عن تقديم المشروبات الغذائية والشيبسي والسكاكر والشوكلاتة بكميات كبيرة، وامنعي المقالي والشاي والقهوة.

* احرصي على تقديم الطعام لطفلك قبل الرضاعة -وهو جائع- على أن يكون غذاءً متكاملاً، متوازناً يشمل كل العناصر الغذائية في كل وجبة، ولا تجبريه على تناول الطعام إن رفض، ولكن استمري في عرض الطعام عليه كل فترة.

*زيني طبق طفلك بأشكال جميلة تفتح شهيته، ولا تصري على أن ينهي طفلك طعامه إذا شعر بالشبع؛ حتى لا تجعلي معدته كبيرة فيعتاد على ذلك، ولابد من متابعة وزن طفلك وطوله كل فترة واتفاقه مع العمر.

* تأكدي من أن طفلك ليس لديه أي حساسية تجاه طعام ما؛ ويتم ذلك بتقديم الطعام الجديد له ومتابعته خلال ثلاثة أيام، إن لم يحدث أي عارض يدل على حساسية فهذا دليل على أن طفلك لا يتحسس من هذا النوع من الطعام.

* يفترض أن يقدم الطعام على فترات لا تتعدى الـ3 ساعات من يوم الطفل، على أن تنظم الوجبات الأساسية والخفيفة لتكون لذيذة، وتعطى بكميات مناسبة.

* جدول غذائي للطفل بعمر عام ونصف عام...كمية الطعام الصحيحة تكون بحجم قبضة اليد، وتضم العناصر الغذائية.

* الألبان: حصتان أو ثلاث حصص من منتجات الألبان يومياً -كوب من الحليب أو نصف كوب من الزبادي- إضافة إلى الأجبان. ليس أكثر من ذلك؛ حتى لا يفقد الطفل شهيته للطعام.

يحتاج الطفل لحليب كامل الدسم حتى عمر سنتين؛ فالدهون مهمة لنمو دماغ الطفل، كما أنها تمده بسعرات حرارية لازمة.

البروتينات: كاللحوم والأسماك والبيض، والنشويات كالخبز والمعكرونة والبطاطا والأرز، والخضار كالذرة والطماطم، والفاكهة كالموز والفراولة إضافة للحليب ومشتقاته.

يحتاج الطفل من أربع إلى ست حصص يومية من الحبوب الكاملة (الحصة تساوي ربع كوب من المعكرونة أو نصف شريحة خبز)، كما أن حبوب الشوفان والأرز والشعير من مصادر الحبوب الكاملة

يحتاج الطفل إلى حصتين من البروتينات يومياً؛ الحصة الواحدة تساوى 2 أونصة من اللحم أو أونصة واحدة من زبد الفول السوداني، إضافة إلى المصادر الأخرى مثل الدواجن والأسماك والبيض.

الفيتامينات: يحتاج الطفل إلى ربع أو نصف كوب من الفواكه والخضروات كل يوم؛ الخوخ، الكمثرى، التفاح، الجزر، البازلاء، البطاطا الحلوة، والبرتقال، على أن تطهى جيداً حتى تصبح لينة وسهلة التناول.

الفواكه المجففة؛ شرط أن تنقع قبلها لمنع الاختناق، ويمكن أن يقدم اللبن الزبادي مع البروكلي، وهناك القرنبيط المطهو للتغميس.

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الإفطار: كوب لبن مع قليل من السكر، يمكن إضافة الشاي أو الكاكاو؛ لترغيب الطفل في شرب اللبن، بيضة مع طبق من الفول بدون قشر، قطعة جبن، مع موزة، مربى أو عسل أو جيلي.

وجبة خفيفة بعد الإفطار، أي بعد 3 ساعات، يقدم للطفل نصف كوب من عصير الفاكهة الطبيعي.

الغذاء: ملعقتان من الأرز أو المعكرونة، نصف كوب من الخضروات المسلوقة والمطبوخة جيداً، ربع كوب من اللحوم أو الدجاج أو الأرانب أو السمك، مخ، كبد، جيلي أو فاكهة (تفاح، كمثرى).

وجبة خفيفة بعد الغداء، لو احتاج الطفل في فترة الظهر إلى الطعام، يمكن إعطاؤه لبن الزبادي أو بسكويت.

العشاء: ينبغي أن تكون هذه الوجبة غنية بالسعرات الحرارية وسهلة الهضم حتى ينام الطفل بارتياح؛ فإذا كان العشاء مثل الغداء فيُكتفَى بإعطائه أرزاً وخضروات مع الاستغناء عن اللحم، وإذا كان خفيفاً فيعطى للطفل لبن زبادي وبيضة وجبن.

يتكون العشاء من كوب حليب، سندوتش جبن مثلثات صغير بعيش سن أو خبز أبيض، نصف كوب من الطماطم، أو الخس أو خضار مسلوق، ويفضل ثمرة من الخيار.