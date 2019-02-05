هدية "لا تُقدَّر بثمن" مِن الملكة إليزابيث إلى هاري وميغان

ذَكَرَت تقارير عديدة مؤخرا أن ميغان ماركل والأمير هاري ينتقلان من قصر كنسينغتون إلى منزل فروغمور الريفي في وندسور الشهر المقبل قبل ولادة طفلهما الأول، وينتظر الثنائي بفارغ الصبر اليوم الذي سيكون فيه منزلهما الجديد جاهزا حيث إنه يخضع حاليا للتجديد، ومع استقرارهما بشكل نهائي في المنزل الجديد ستكون في انتظارهما هدية مدهشة من الملكة إليزابيث الثانية.

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ووفقا إلى التقارير فإن الزوجين الملكيين حصلا على هدية مميزة من الملكة لا تُقدّر بثمن، إذ كشفت مجلة "Vanity Fair" أن دوق ودوقة ساسيكس دُعيا إلى اختيار أعمال فنية عدة من مجموعة الملكة الخاصة لتعليقها في منزلهما الجديد.

وقال أحد المطلعين على أخبار القصر: "تم إخبار ميغان وهاري بأنه بإمكانهما اختيار بعض الأعمال الفنية النادرة من أجل منزل فروغمور الريفي"، وسيكون لدى دوق ودوقة ساسيكس تشكيلة واسعة من اللوحات الفنية للاختيار بينها، إذ تعد مجموعة "The Royal Art Collection" أكبر مجموعة أعمال فنية خاصة في العالم.

وتضمّ المجموعة 50 لوحة من أعمال كاناليتو ونحو 600 من رسوم ليوناردو دا فينشي و20 قطعة على الأقل من أعمال مايكل أنجيلو، وهناك أيضا العديد من الأعمال المعاصرة ضمن المجموعة، من أمثال آندي وارهول وأنيش كابور، وسبق أن سمحت الملكة للأمير ويليام وزوجته كيت ماديلتون باختيار لوحات لمنزلهما "Amner Hall" في نورفولك وقصر كنسينغتون، عقب حفلة الزفاف.

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