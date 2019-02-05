شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تكتشف إصابتك بإكزيما الدوالى وامتى تحتاج تروح للدكتور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إكزيما الدوالى هي حالة جلدية طويلة الأجل تؤثر على الساقين السفليين، والتى تميل إلى أن تكون مشكلة طويلة الأمد، ومع ذلك، تتوفر العلاجات للمساعدة في التحكم فيها، وهنا نقدم لك تفاصيل عن هذا المرض، وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى.



اكزيما الدوالى

أعراض اكزيما الدوالى

• حكة

• جلد أحمر وتورم

• جلد جاف

• جلد قشري

قد تكون هناك فترات تتحسن فيها هذه الأعراض وتتكرر عندما تصبح أكثر حدة، وقد تصبح رجليك منتفخة، خاصة في نهاية اليوم أو بعد فترات طويلة من الوقوف، وغالباً ما تكون عروق الدوالي مرئية على الساقين.

وبعض الأشخاص لديهم أيضًا أعراض أخرى ، مثل:

• تغيير لون للجلد

• تصلب الجلد

• ندوب صغيرة بيضاء

-الم

• الأكزيما التي تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم

متى تطلب المشورة الطبية؟

اذهب لطبيبك العام إذا كان لديك أعراض الأكزيما دوالي، وسيطرح عليك أسئلة لتحديد ما إذا كان لديك مشكلة في تدفق الدم في عروق الساق، لأن هذا هو السبب الرئيسي للإصابة،للمساعدة في إجراء تشخيص، قد يرغب في معرفة ما إذا كان لديك سجل من:

• الدوالي: تورم وتضخم الأوردة

• تجلط الأوردة العميقة (DVT): جلطة دموية في أحد الأوردة العميقة في ساقيك

• قرح الساق: مناطق من الجلد التالف الذي يستغرق عدة أسابيع للشفاء

• التهاب النسيج الخلوي: وهو التهاب في الطبقات العميقة من الجلد والأنسجة الكامنة

• جراحة أو إصابة في ساقيك