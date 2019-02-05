انت الان تتابع موضوع الاسباب المرضية لـ ” الم العين عند تحريكها “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كثيرًا ما نشعر بألم في العينين أو يحدث احمرار شديد دون أن نعرف السبب ؛ لذلك جمعنا لك هنا أكثر الأعراض شهرة وانتشارًا بين الناس وأسباب حدوث ذلك العرض وبعض الطرق السهلة لمعالجة الأمر ، لكن إذا لم تجد ما تشعر به هنا ؛ يجب عليك فورًا التوجه للطبيب المختص حتى يستطيع معرفة ما يحدث والعثور على العلاج المناسب لك

الأعراض الشائعة لألم العينين وأسبابه

تهيج العين واحمرارها

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تتسبب في تهيج العينين واحمرارها بما في ذلك العدوى والالتهاب والحساسية وكسر الأوعية الدموية ؛ لذا إليك كل تلك الأسباب بشئ من التفصيل :

أولًا التهاب باطن العين

إذا كان لديك أطفال ؛ فمن المؤكد أنك تعرف عن عدوى العين المعروفة باسم العين الوردية ، والتي قد يُصاب بها الكبار أيضًا ، فإذا أصيب الشخص بأحد أشكال العين الوردية والمعروف باسم التهاب الملتحمة ؛ فستكون لديه أعراض مثل الحكة أو الحرقان أو إفراز الكثير من الدموع أو أي إفرازات أخرى أو التورم أو مزيج مما سبق .

بعض أشكال العين الوردية معدية ، والبعض الآخر ليس كذلك ؛ فالتهاب الملتحمة التحسسي على سبيل المثال ليس معديًا ، لكن الأشكال الفيروسية والبكتيرية من العين الوردية هي معدية ؛ لذلك من الأفضل أن ترى طبيب العيون أو طبيب الأسرة لتشخيص المرض وإعطائك العلاج المحتمل .

نصيحة سريعة : إذا شعرت بتلك الأعراض ؛ يجب تجنب فرك عينيك ، وتأكد من غسل يديك باستمرار ، واستخدم كمادات رطبة باردة على الجزء الخارجي من الجفون بعد إغلاق عينيك .

ثانيًا حساسية العين

يمكن أن يكون سبب حساسية العين هي الحساسية الموسمية في فصلي الربيع والخريف أو يمكن أن تحدث عندما يغزو شيء ما (مثير للحساسية) عينيك مثل وبر القط أو الأدخنة ، تشمل أعراض حساسية العين الحكة في العينين واحمرارها وكثرة الدموع ويمكن أن تنتفخ عينيك أيضًا نتيجة للحساسية .

تعتمد إصابتك بالحساسية بشكل كبير على فصول السنة ونوع النباتات الموجودة في المنطقة التي تعيش فيها ، لكن العديد من الأشخاص يمكن أن يكون لديهم حساسية على مدار العام بسبب الغبار أو عوادم السيارات أو الدخان .

نصيحة سريعة : جرب الكمادات الباردة والمبللة على السطح الخارجي لأجفانك المغلقة ، ويمكنك تناول مضادات الهيستامين أيضًا وستشعر بالراحة ، لكن إذا استمرت الحساسية في إزعاجك ؛ فقد تحتاج إلى مراجعة طبيب العيون الخاص بك للحصول على وصفة طبية لمساعدتك في التعامل مع تلك الأعراض .

ثالثًا كسر الأوعية الدموية

يمكن للأوعية الدموية الصغيرة في بياض العين أن تتكسر نتيجة لكثير من الأسباب منها : الإجهاد وفرك العينين كثيرًا بسبب أو بدون ؛ عندها تصبح العينين حمراء للغاية وذلك بسبب الدم المتسرب من الأوعية تحت الملتحمة ، وهذا ما يسمى بنزيف تحت الملتحمة ، وقد يبدو الأمر مخيفًا للغاية ، لكن عادة ما تكون تلك الأعراض غير ضارة بدرجة كبيرة ويمكن السيطرة عليها .

نصيحة سريعة : لكي تحافظ على سلامتك وسلامة عينيك ؛ يجب أن ترى طبيب العيون في غضون يوم أو يومين بعد ملاحظة الأعراض للتأكد من عدم وجود سبب كامن أو خفي للأوعية المتضررة ، لكن خلاف ذلك يمكن للوقت بمداواة تلك الأوعية دون تدخل الطبيب .

صدمة العينين أو ضربها

من المؤكد أن اصطدام العينين بشئ كبير أو تعرض العينين للضرب قد يسبب احمرارًا إلى جانب الألم وعدم وضوح الرؤية ، لكن الأمر الأصعب أن يتسبب ذلك في خدش العينين أو انفصال الشبكية وهو أمر خطير للغاية ويجب التعامل معه في أسرع وقت ممكن ؛ لذا يجب اللجوء إلى طبيب عيون فورًا .

نصيحة سريعة : للحصول على بعض الراحة الفورية ؛ ضع كيسًا باردًا أو كيس به بعض الثلج على العين المصابة ، وتجنب فركها ، وإذا لم تتمكن من الوصول إلى طبيب العيون ؛ فانتقل إلى غرفة الطوارئ بأي مستشفى أو مركز الرعاية العاجلة للحصول على المساعدة .

عدم وضوح الرؤية

إذا كان هناك عدم وضوح في الرؤية يحدث فجأة ويستمر لبعض الوقت ؛ فيجب عليك اعتبار ذلك الأمر حالة طارئة ؛ لذا يجب أن تزور طبيب العيون فورًا أو زيارة غرفة الطوارئ أو مركز الرعاية العاجلة .

وإذا أصبحت عين واحدة ضبابية أو تظلم فجأة مثل شعور أن ستارة تنزل على العين ؛ فهذه أيضًا حالة طارئة ، ويجب أن يتم فحصها من قبل طبيب العيون أو غرفة الطوارئ أو مركز الرعاية العاجلة ، فقد يشير ذلك إلى مشكلة خطيرة كانفصال الشبكية أو بداية سكتة دماغية .

الشعور بالألم في العين

قد يكون ألم العين حادًا أو باهتًا أو داخليًا أو خارجيًا أو ثابتًا أو متقطعًا ، لكن كقاعدة عامة إذا كان لديك ألم في العين مع الكثير من الاحمرار ؛ يجب أن تعتبرها حالة طارئة وتذهب إلى طبيب العيون أو إلى غرفة الطوارئ أو مركز الرعاية العاجلة على الفور .

يمكن لألم العين المستمر خاصة عند تحريك عينيك أو دفع عينيك بلطف أن يشير أحيانًا إلى التهاب بعض أجزاء العين الداخلية ، وهذا يعني أنك يجب أن تحاول أن ترى طبيب العيون الخاص بك في أقرب وقت ممكن من أجل التشخيص والعلاج .

وقد يحدث ألم العين في بعض الأحيان بسبب جفاف العين ، والتي تحتاج إلى علاجها عن طريق الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، وقد يشير ألم العين أيضًا إلى شيء خطير مثل التهاب القزحية ، وهو التهاب في أنسجة العين الداخلية يستلزم تدخل الطبيب فورًا

كما يجب اعتبار ألم العين مع عدم وضوح الرؤية حالة طارئة ويجب فحصها في أقرب وقت ممكن من قبل طبيب العيون الخاص بك أو عن طريق غرفة الطوارئ أو مركز الرعاية العاجلة .

نصيحة سريعة : إذا كان ألم عينك يسبب الصداع لك ولكن ليس هناك احمرار أو عدم وضوح في الرؤية ؛ فإن هذا قد يكون ناتجًا عن الإفراط في إجهاد العين أو حتى مشاكل الجيوب الأنفية ، عندها يمكنك تجنب ذلك السببين دون اللجوء لطبيب العيون .