شكرا لقرائتكم خبر عن عشان ميجيلكش أنيميا.. كم تحتاج من الحديد يوميا فى طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقر الدم بسبب نقص الحديد من الأمراض الشائعة، حيث يؤدي نقص الحديد إلى انخفاض في إنتاج خلايا الدم الحمراء، بما أن خلايا الدم الحمراء تساعد في تخزين وحمل الأكسجين في الدم، إذا كان لديك عدد خلايا دم حمراء أقل من المعتاد، فلن تحصل الأعضاء والأنسجة الخاصة بك على كمية كافية من الأكسجين، فى هذا التقرير نتعرف على الكمية التى تحتاجها من الحديد يومياً والأطعمة الغنية بالحديد، بحسب موقع "Net doctor ".



نقص الحديد

ما هو الحديد ولماذا نحتاجه؟

الحديد هو معدن أساسي يمكن العثور عليه في عدد من الأطعمة الصحية، ويحتاج جسمك لجعل الهيموجلوبين بروتين في خلايا الدم الحمراء بحيث يحمل الأكسجين من رئتيك إلى باقي الجسم.

كم من الحديد نحتاج يومياً؟

تختلف الكمية اليومية الموصى بها من الحديد للنساء والرجال والأطفال، حيث ينصح المراهقون والنساء باستهلاك 14.8 ملليجرام في اليوم ، في حين أن النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 سنة ، وجميع الرجال ، يجب أن يحصلوا على 8.7 ملليجرام من الحديد في اليوم.

تؤدى المستويات المنخفضة من الحديد إلى انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء السليمة، مما يعني أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين، والتي يمكن أن تؤثر على كل شيء من وظيفة دماغك وحتى جهاز المناعة لديك، ونقص خلايا الدم الحمراء يسمى أيضاً فقر الدم بسبب نقص الحديد ، ويمكن أن يسبب الدوخة والضعف والإرهاق.

الأطعمة الغنية بالحديد

هناك الكثير من الأطعمة الصحية التي تحتوي على الحديد وهى:



اللحوم

اللحوم الحمراء

يحتوي 100 جرام من اللحم المفروم على ما يقرب من 2.7 ملليجرام من الحديد، وهو 15 % من المدخول اليومي الموصى به، كما أن اللحوم الحمراء مرتفعة أيضًا في البروتين والزنك وفيتامين ب.

يعتبر اللحم الأحمر المصدر الأكثر سهولة للوصول إلى الحديد، وقد كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم الحمراء أقل عرضة للمعاناة من نقص الحديد.



البقوليات

البقوليات

وأكثر البقوليات الغنية بالحديد هي الفاصولياء والعدس والبازلاء والحمص، على سبيل المثال ، يحتوي حوالي 200 جرام من العدس المطبوخ على 37 % من المدخول اليومي الموصى به من الحديد.



السبانخ

السبانخ

يحتوي 100 جرام من السبانخ على حوالي 20٪ من كمية الحديد الموصى بها يوميًا، والسبانخ غنية أيضا بفيتامين C ، مما يساعد على امتصاص الحديد.



بذور قرع العسل

بذور قرع العسل

بذور القرع هي وجبة خفيفة مثالية، حيث يحتوي 28 جرام على 23٪ من كمية الحديد الموصى بها يوميًا، بالإضافة إلى ذلك ، بذور اليقطين هي مصدر جيد للزنك ، المنجنيز ، وفيتامين ك.