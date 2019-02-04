شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كيف تعمل المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجهاز البولي هو نظام تصريف الجسم لإزالة البول الذي يتكون من النفايات والسوائل الزائدة، و لكى تحدث عملية التبول بشكل طبيعي، يجب أن تعمل جميع أجزاء الجسم في المسالك البولية معًا في الترتيب الصحيح، وهو ما نشرحه فى التقرير التالى من سلسلة اعرف جسمك .



الكلى من مكونات الجهاز البولى

ما هى المسالك البولية

وفقا لموقع niddk.nih تتكون من الأجزاء التالية :

الكلى:

الكلى هما عضوان على شكل حبة ، كل منهما بحجم قبضة اليد تقع مباشرة أسفل القفص الصدري ، تقوم الكلى كل يوم بتصفية حوالي 120 إلى 150 لتر من الدم لإنتاج ما بين 1 إلى 2 لتر من البول.

الحالب:

هي أنابيب رقيقة من العضلات وهما اثنين على كل جانب من المثانة ، ويحمل الحالب البول من كل من الكلى إلى المثانة.

المثانة :

تقع في الحوض بين عظام الحوض، هي عبارة عن عضو مجوف عضلي ، على شكل بالون يتسع عند امتلاءه بالبول، وعلى الرغم من أن الشخص لا يتحكم في وظائف الكلى ، إلا أنه يتحكم في حالة إفراغ المثانة.

تقوم المثانة بتخزين البول تعمل المثانة العادية مثل الخزان ويمكن أن تحتوي على 1.5 إلى 2 كوب من البول، و يعتمد عدد المرات التي يحتاج فيها الشخص على التبول على سرعة إنتاج الكلى للبول الذي يملأ المثانة.



أهمية المسالك البولية فى الجسم

لماذا تعد المسالك البولية مهمة

يعد الجهاز البولي مهمًا لأنه يقوم بتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من مجرى الدم وإزالتها من الجسم بشكل طبيعي بالإضافة إلى :