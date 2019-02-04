رجيم التفاح الاخضر من ” ساره العجمي “

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رجيم التفاح الأخضر، التفاح من فواكه فصل الصيف حلوة المذاق ومتعددة الفوائد والغنية بالعناصر الغذائية المختلفة، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ونسبة عالية من الماء والألياف، وغني بالعديد من المعادن مثل البوتاسيوم والنحاس والحديد ويحتوي على فيتامين (ج)، ومن الفواكه قليلة السعرات الحرارية بل هو أفضل الأطعمة الغذائية قليلة السعرات الحرارية، وهذا الأمر ما يجعل التفاح الأخضر غذاء مناسب جداً لإنقاص الوزن وثباته.

فوائد رجيم التفاح الأخضر

التفاح الأخضر يمنح الجسم الطاقة اللازمة إلى جانب أنه يقوي عمل جهاز المناعة لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة والتي بدورها الخلايا من التلف وتخلص الجسم من السموم، ونظراً لكمية المياه الكبيرة التي توجد بالتفاح الأخضر فإنه يمنح الشعور بالشبع.

يخلص الجسم من الغازات المسببة لانتفاخ البطن ويعمل على تقليل نسبة السكر بالدم، كما يتحكم التفاح في نسبة هرمون الأنسولين بالدم وهذا ما يجعل الدهون المتراكمة بالجسم تقل، ويعود السبب إلى أن السكر الزائد يتجمع على شكل دهون،يحتوي التفاح الأخضر على البوليفينولات والألياف بجاني مادة البكتين الموجودة بالقشور وبدورها تحسن عملية الهضم بالمعدة، ويساعد رجيم التفاح الأخضر في تحسن نوع البكتيريا عند أصحاب الوزن الزائد فتكون مشابهة بالموجودة لدى الأشخاص أصحاب الوزن العادي.

تناول التفاح الأخضر يساعد في تنظيف الأسنان وتخلصها من الالتهابات وتقويتها، كما يقي الجسم من التهاب المفاصل ويحد من آلام العظام، كما يساعد في تقوية بصيلات الشعر وبالتالي يحتفظ الشعر بالصحة والحيوية والمظهر الرائع.

برنامج رجيم التفاح الأخضر لمدة خمسة أيام

قبل البدء في الرجيم علينا معرفة ضرورة ممارسة الرياضة الخفيفة أو المشي يومياً لمدة لا تقل عن نصف الساعة، بجانب تناول كمية وفيرة من الماء بحيث لا تقل عن الليترين خلال اليوم، وهذا هو وصف بالتفصيل لرجيم التفاح الأخضر لمدة خمسة أيام.

اليوم الأول يتناول الشخص طوال اليوم وعلى ثلاثة وجبات نصف كيلو جرام من التفاح الأخضر.

اليوم الثاني يتناول الشخص تفاحة خضراء في كل من وجبتي الإفطار والعشاء، وفي وجبة الغداء يتناول تفاحة خضراء بالإضافة إلى طبق من السلطة الخضراء بعصير الليمون وشريحتين من الجبن خالي الدسم.

اليوم الثالث يتناول الشخص في وجبة الإفطار شريحة من الخبز المصنوع من القمح الكامل وشريحة من الحبش وتفاحة خضراء، وفي وجبة الغداء يتناول طبق من السلطة الخضراء المضاف إليها حبتين من الجزر ويناول تفاحة خضراء، وفي وجبة العشاء تفاحة خضراء وحسب.

اليوم الرابع يتناول الشخص في وجبة الإفطار تفاحة خضراء وشريحتين من الحبش وشريحة من الخبز المصنوع من القمح الكامل، وفي وجبة الغداء طبق من السلطة الخضراء مضاف إليها عصير الليمون و200 جرام من التونة خالية من الزيت، وفي وجبة العشاء تفاحة خضراء وملعقتين كبيرتين من رقائق الذرة وكوب من اللبن خالي الدسم.

اليوم الخامس يتناول الشخص في وجبة الإفطار تفاحة خضراء وبيضة مسلوقة وشريحة من الخبز المصنوع من القمح الكامل، وفي وجبة الغداء تفاحة خضراء وطبق من السلطة الخضراء و200 جرام من الدجاج المسلوق، وفي العشاء يتم تناول وجبة اليوم الرابع.

رجيم التفاح الأخضر والماء خلال أسبوع

اليوم الأول يتم تناول تفاح أخضر خلال الوجبات الثلاثة وكمية كبيرة من الماء لا تقل عن ليترين.

اليوم الثاني يتم تناول التفاح الأخضر في الإفطار، وليترين من الماء مع الخس مضاف إليه الجبن والخل والليمون والملح في الغداء، والتفاح الأخضر في العشاء، واليوم السادس واليوم السابع مثل اليوم الأول والثاني.

اليوم الثالث يتم تناول التفاح الأخضر وشريحة من اللحم وشريحة من الخبز في الإفطار، والخس مع البصل والجزر في الغداء، والتفاح الأخضر في العشاء.

اليوم الرابع التفاح وشريحة من اللحم وشريحة من الخبز في الإفطار، والتونة مع الليمون وطبق من السلطة الخضراء مضاف إليها البطاطس في الغداء، وكوب من الحليب في العشاء.

اليوم الخامس البيض المقلي وشريحة من اللحم والتفاح في الإفطار، وطبق من السلطة الخضراء وشريحة من اللحم في الغداء، والتفاح في العشاء.

مشروب التفاح الأخضر والقرفة للتخسيس

يتم بشر ثمرة واحدة من التفاح الأخضر ويوضع عليها ملعقتين صغيرتين من القرفة الناعمة وملعقة صغيرة من العسل الأبيض وكوب من الماء، ويمكن وضع مكعبات من الثلج أو الاستغناء عنها.

ويتم وضع هذه المكونات بالخلاط للحصول على المشروب السحري، ويتم تناوله خلال منتصف اليوم مما يشعر بالشبع لفترة طويلة وخاصة ساعات الليل.

خلطة شاي التخسيس لساره العجمي

خلطة شاي التخسيس مع ساره العجمي من أقوى الخلطات لأنها تحتوي على الأعشاب الطبيعية التي تساعد الجسم في التخلص من الوزن الزائد، وبالتالي يبدأ الجسم في النحافة والوصول للوزن المثالي، ويتكون هذا الشاي من إكليل الجبل والمرمرية والكمون وزهرة البنفسج والسنامكي والزعتر والشمر، ومتوفر في عبوة تحتوي على 50 فلتر، ولكن ينصح بعدم تناول الشاي أثناء فترة الحمل والرضاعة أو في حالة وجود مشاكل مرضية.