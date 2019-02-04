شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هارفارد تحذر: هذه النكهات من السجائر الإلكترونية تدمر وظيفة الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة من جامعة هارفارد من أن اثنتين من أكثر نكهات السجائر الإلكترونية شيوعاً تدمران الخلايا الموجودة فى الرئة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن "الفشار والكراميل"- وهما السوائل المستخدمة على نطاق واسع فى السجائر الإلكترونية- تحتوي على المواد الكيميائية التي تسبب تآكل خط الدفاع الأول في الرئتين.

وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون هذه النكهات قد يكونون أكثر عرضة لأمراض الرئة مثل مرض الرئة الانسدادي المزمن (COPD) والربو.

ووجد علماء في جامعة هارفارد أن المواد الكيميائية الموجودة فى هذه الأطعمة "ثنائية الأسيتيل و 2،3- بنتاندوني" قد تضعف وظيفة الأهداب في مجرى الهواء البشري.

والأهداب هي نواة تشبه الهوائيات موجودة على 50% إلى 75% من الخلايا التي تبطن الشعب الهوائية، ويلعبون دورًا رئيسيًا في إبقاء مجرى الهواء البشري خالياً من المخاط والأوساخ ويسمح للناس بالتنفس بسهولة وبدون تهيج.

ووجد الباحثون أن كلا من ثنائي أسيتيل و 2،3 بنتانيديون مرتبطان بالتغييرات في التعبير الجيني التي يمكن أن تضعف إنتاج ووظيفة الأهداب فى الرئة.

وأضاف الباحثون أن مستخدمو السيجارة الإلكترونية يقومون بالتسخين واستنشاق مواد كيميائية لم يتم اختبارها أبدًا لسلامة الاستنشاق.

وقد نشرت الدراسة مؤخراً في مجلة Scientific Reports