افضل انواع العدسات التجميليه

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إذا كنت تفكر في الحصول على عدسات لاصقة فمن الممكن أن تجد صعوبة في الاختيار بين الأنواع المختلفة المتوفرة، ويعتمد اختيار نوع العدسة اللاصقة المناسب على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك احتياجاتك لتصحيح الرؤية ونمط حياتك وتفضيلاتك الشخصية، وأفضل طريقة لاتخاذ القرار بشأن العدسات المناسبة هي إجراء فحص دقيق للعيان ومناقشة وضعك مع أحد أخصائي العناية بالعين، وسوف تساعدك على النظر في الخيارات المتاحة أمامك واختيار أفضل الاتصالات لموقفك الخاص .

وقد جعلت الابتكارات الحديثة في النظارات من الممكن عمليا لأي شخص أن يرتدي العدسات اللاصقة، بالطبع من المهم بالنسبة لك معرفة نوع العدسات اللاصقة الأكثر ملاءمة لك، وإذا كانت لديك مشاكل في نظرك ، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى اتصالات تساعد في رؤيتك، وإذا كنت ترغب في استخدام العدسات اللاصقة التجميلية بحتة ، عليك التأكد من أنها لا تشوه رؤيتك بأي شكل من الأشكال .

أنواع العدسات اللاصقة التي يجب عليك اختيارها

1- عدسة لينة

هذا النوع من العدسات مصنوع من البوليمر أو البلاستيك، وتتمثل ميزتها الرئيسية في أنها تسمح للأكسجين بالمرور بسهولة، وأكبر ميزة بها هي الراحة التي توفرها وقدرتها على تصفية الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ولكن العيب في العدسات اللينة هو أنها لا تدوم طويلا، وتكون بحاجة الى استبدالها كل 2 إلى 4 أسابيع .

2- العدسة صلبة

وكما يوحي الاسم فإن هذا النوع من العدسات غير قابل للثني مثل العدسة اللينة، ولا يسمح بمرور الأكسجين، وهذا هو السبب في أنه يتم تثبيتها عموما، ويشرع هذا النوع من العدسات اللاصقة فقط للاحتياجات الخاصة جدا .

3- العدسات قابلة الاختراق

ويصنع هذا النوع من العدسات أيضًا من البلاستيك الصلب، ولكنه مرن بعض الشيء للسماح بمرور الأكسجين، وأكبر ميزة هي أنها تجمع بين راحة العدسة اللينة ومتانة عدسة صلبة، والعيب هو أن هذا النوع من العدسات ينزلق خارج المركز بسهولة أكثر من الآخرين .

4- العدسات اليومية

أكبر ميزة من العدسات اللاصقة التجميلية القابلة للتصرف لها علاقة بالنظافة والسلامة، حيث أن استبدالها يوميا يعني أنك ترتدي دائما زوجا جديدا، كما أنها مريحة حيث لا يتطلب أي تنظيف، والعيب هو أنه قد لا يصحح مشاكل الرؤية وعادة ما يكون مكلفا للاستخدام .

5- عدسات الاتصالات الموسعة

ويتكون هذا النوع من العدسات من مادة خاصة تمكنك من استخدام زوج لمدة تصل إلى 30 يومًا، وأكبر ميزة لها هي أنك أقل عرضة للمعاناة من جفاف العين عند استخدامها، والعيب هو أنه يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بقرحة القرنية والالتهابات .

6- العدسات الملونة

كما يوحي الاسم فهذا النوع من العدسات ملون، وهذا هو النوع الذي يتم استخدامه غالبًا لأغراض تجميلية بحتة ، لأنه قد يمنحك مظهرًا مختلفا تماما .

7- عدسة ثنائية البؤرة

وهذا هو نوع خاص من العدسات مثالي للأشخاص الذين يعانون من طول النظر الشيخوخي، وهي متوفرة في كل من إصدارات Soft و RGP ، ويمكن أن تساعد في تصحيح كل من طول النظر وقصر النظر .

8- عدسات التوريك

وهذا أيضًا نوع خاص من العدسات التصحيحية للأشخاص الذين يعانون من الاستجماتيزم، وهي متوفرة أيضًا في إصدارات Soft و RGP.

الآن بعد أن تعرفت على أنواع العدسات اللاصقة التصميمية والتجميلية المتوفرة ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير بشأن نوع العدسة الأنسب لك، ويمكنك في النهاية أخذ اعتبارات أخرى مثل العلامة التجارية والسعر .

ما هي احتياجات تصحيح الرؤية الخاصة بك

في معظم الحالات ، يتم استخدام العدسات اللاصقة لتصحيح مشكلة الرؤية ، ويجب تصميم نوع العدسة الذي تختاره لتلبية متطلباتك الخاصة، على سبيل المثال تعد العدسات المستعارة لعلاج الاستجماتيزم، في حين أن العدسات ثنائية البؤرة والفارفيكول هي لمن يعانون من طول النظر الشيخوخي، وفي هذه الأيام، هناك العديد من أنواع العدسات اللاصقة ، وحتى أولئك الذين لا يعانون من مشاكل في بصرهم قد يختارون الحصول على عدسات ملونة لأسباب تجميلية، وعند اختيار العدسات اللاصقة الملونة ، يمكنك الاختيار من بين قوس قزح من الألوان التي تغير مظهرك، وتشمل الخيارات البلوز الطبيعية والخضر والبني والبندق ، بالإضافة إلى ألوان أكثر دراماتيكية مثل الأخضر اللامع أو الأخضر الكريمي، بالطبع يمكن أيضًا صنع معظم العدسات التجميلية لتلائم وصفة طبية ، لذلك إذا كان لديك قصر نظر أو فرط تحكمي ، على سبيل المثال يمكنك الحصول على العدسات التي تتوافق مع متطلباتك .

ارتداء العدسات اللاصقة الطبية

بالإضافة إلى وصفتك الطبية ، يجب أن تأخذ بعض الوقت للتفكير في المدة التي تريد أن ترتدي فيها العدسات لكل يوم ومقدار الوقت الذي ترغب في إنفاقه عليها، ويشار إلى هذا في بعض الأحيان باسم جدول ارتداء العدسات وهناك العديد من الخيارات المختلفة لتلبية احتياجات أنماط الحياة المختلفة، كما أن المواد المستهلكة هي واحدة من أكثر أنواع العدسات اللاصقة شيوعا بناء على العنصر الذي تختاره، ويمكنك الحصول على عدسات لاصقة يمكن التخلص منها لمدة يوم واحد أو أسبوعين أو شهر حسب اختيارك .

العثور على العدسات اللاصقة المناسبة لك

بمجرد أن تعرف أي نوع من العدسات اللاصقة هو الاختيار الصحيح لك ، ستحتاج أيضا إلى إجراء عملية تركيب لضمان حصولك على الحجم المناسب لعينيك، وسيتمكن أخصائي العيون من القيام بذلك نيابة عنك، وعندما تكون مستعدًا لبدء ارتداء العدسات اللاصقة، لا تقم بذلك بمفردك يجب استشارة طبيب لتوفير منتجات عالية الجودة للحفاظ على سلامة عينيك .