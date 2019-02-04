حليب البازلاء.. توجه جديد لشراب خالٍ من الألبان

قبل بضع سنوات، لم يكن لدى النباتيين أو أي شخص يتبع نظاماً غذائياً خالٍ من الألبان، الكثير من الخيارات البديلة لحليب البقر أو الغنم. لكن الشركات الغذائية، بدأت بإنتاج أنواع أخرى من الحليب تفوق بفائدتها الحليب التقليدي، بما في ذلك حليب الصويا، والجوز وجوز الهند والشوفان. وبحسب شركة “هول فودز” فإن منتج الحليب الذي سيطرح في الأسواق قريباً، هو حليب البازلاء الصفراء الذي يحتوي على نفس كمية البروتين الموجود في حليب البقر.

كما أن حليب البازلاء يحتوي على ثلث الدهون المشبعة الموجودة في حليب البقر، وضعف الكالسيوم، ونصف كمية السكر. وتحتوي الزجاجة الواحدة منه على حوالي 8 غرام من الكالسيوم.

وبما أن الحليب الجديد مصنوع من البازلاء، فمن الواضح تماماً بأنه خالٍ من الألبان، ومكونات المكسرات والصويا، وهذا أمر جيد بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون تناول هذه المكونات.

وقد بدأت شركة “هول فودز” بيع حليب البازلاء في الولايات المتحدة منذ فترة وجيزة، ومن المزمع أن تبدأ ببيعه في المملكة المتحدة خلال وقت قريب، وفق ما نقل موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.