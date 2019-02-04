انت الان تتابع موضوع ريجيم المناسبات للمبدعة ساره العجمي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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سارة العجمي هي رئيسة للفريق الصيدلي التطوعي المسمى “صيدلي ولي بصمة ” ، و هو أول فريق تطوعي في الكويت في مجال الصيدلة و هو امتداد لفريق صيدلي ولي بصمة في المملكة ، و يعتبر تعاون خليجي فريد من نوعه في هذا المجال .
نبذة عن سارة العجمي و فريق عملها
– قد كانت نقطة البداية بين فريق المملكة و فريق الكويت من خلال إلتقاء سارة العجمي بالفريق السعودي في أحد المؤتمرات و تناقش الفريق معها لتكوين فريق آخر في الكويت ليكون التعاون مشترك بين كلا الفريقين ،و قد تبلورت فكرة تأسيس المجموعة و بعد اشهارها من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل لتشهد من خلالها تطورات و نقلات نوعية ، و هي أول مجموعة تطوعية للصيادلة في الكويت كما ذكرنا من قبل .
– كان الهدف الأساسي من هذه الفرق هو جمع الأشخاص المبدعين في مجال الصيدلة في منصة واحدة ، و أكثر ما يميز هذا الفريق هو أن جميع أعضاء الفريق متخصيين في مجال الصيدلة و ليسوا فقط متدربين ، و يعمل هذا الفريق سواء في المملكة أم في الكويت تخدم المجتمع من خلال تثقيف و تطوير و تعليم أفراده حول كيفية التعامل مع الدواء ، بالإضافة إلى تطوير و دعم التعليم الطبي المستمر لدى الصيادلة لرفع مستوى الجودة في الخدمات الصحية ، فجميعهم يعملون على نشر التوعية بين الناس فيما يختص في مجال الأدوية و العقاقير ، و كيفية تناولها و التعامل معها ، و قد أقام الفريق العديد من المؤتمرات و الحملات و منها حملة إسال صيدلي ، هذا بالإضافة إلى قيام الفريق بتقديم العديد من ورش العمل للطاقم الطبي و التكريمات للأشخاص المبدعين .
السلامة الدوائية لسارة العجمي
– قدم فريق صيدلي ولي بصمة العديد من النصائح حول السلامة الدوائية للمواطنين ، و قد حدد الفريق أن السلامة الدوائية تكون في خمس خطوات ، و هي : أول شئ لابد أن يعلم المريض ماهي المادة الفعالة في الدواء ، ثاني شئ أن يقوم المريض بعمل قائمة بالأدوية التي يتناولها ، و ثالث شئ يجب أن يعرف المريض التكنيك الصحيح لكي يتناول دواءه سواء من المادة أم الجرعة ، و رابع شئ هو طريقة تخزين الدواء ، مثلًا يمكن وضع الدواء في الثلاجة ليتم حفظه ، خامس شئ يجب على المريض أن يكون على تواصل دائم مع الطبيب أو الصيدلي قبل ما يأخذ الدواء أو في حالة ظهور أي أعراض بعد تناول الدواء ، و حرص الفريق على التأكيد على الالتزام الدوائي للمريض ، حيث يجب أن يقوم المريض بتناول الدواء بأكمله دون أن ينقص من الجرعة .
الرجيم السريع لسارة العجمي
– أكدت سارة العجمي على أهمية تناول التفاح الأخضر في حالة الرغبة في عمل رجيم سريع لأي مناسبة ، حيث إن فوائد التفاح الاخضر للجسم كثيرة للغاية ، و يُعد التفاح من أكثر الفواكه الغنية بالحديد ، و يحتوي على الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم ، و بالإضافة لجميع الفوائد التي يحتويها التفاح فهو يتميز من أفضل الأطعمة الغذائية قليلة السعرات الحرارية ، كما أن التفاح يحتوي على كميات كبيره جداً من الحديد ، و يساهم التفاح في تخليص الجسم من السموم و المواد الضارة .
– و يخلص الجسم من الوزن الزائد ، و هذا يجعله غذاء مفضل لكل من يرغب في اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن و ثباته عند حد معين ، و يوجد في التفاح إمكانية الحفاظ على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم ، كما أن التفاح بجميع أنواعه يعد من أهم الأطعمة المحاربة للسرطان ، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة ، و نظرًا لكافة المميزات الموجودة في التفاح فإن الصيدلية سارة العجمي أكدت على ضرورة تناوله بصورة يومية و يمكن تناول ما يقرب من كيلو في اليوم و استبدال العديد من الأطعمة الأخرى للحد من الوزن الزائد .
خلطة شاي التخسيس لسارة العجمي
– أعلنت سارة العجمي عن وصفة شاي قوية للتخسيس ، و هي : عبارة عن خلطة قوية من بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد ، و النحافة ، وهو عبارة عن عبوة بها 50 فلتر ، و يبلغ سعر هذه العبوة 5 دنانير ، و يتكون هذا الشاي من الشمر ، و الزعتر ، و السنامكي ، و زهرة البنفسج ، و الكمون ، و مرمرية و إكليل الجبل ، و قد أكدت سارة العجمي على عدم تناوله في حالات الحمل والرضاعة أو عند وجود مشاكل صحية .
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