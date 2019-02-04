انت الان تتابع موضوع طريقة لبس العدسات للمبتدئين بالصور والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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العدسة اللاصقة ، هي عدسة رقيقة توضع مباشرة على سطح العين، وتعتبر العدسات اللاصقة أجهزة طبية ويمكن ارتداؤها لتصحيح الرؤية أو لأسباب تجميلية أو علاجية، وفي عام 2004 قدر أن 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يستخدمون العدسات اللاصقة ، بما في ذلك 28 إلى 38 مليون في الولايات المتحدة، وفي عام 2010 قدرت السوق العالمية للعدسات اللاصقة بـ 6.1 مليار دولار، وفي حين قدرت سوق العدسات اللينة في الولايات المتحدة بـ 2.1 مليار دولار .

كيفية ارتداء العدسة اللاصقة لأول مرة

الخطوة الأولى : غسل وتجفيف يديك تمامًا باستخدام الصابون ومنشفة نظيفة .

الخطوة الثانية : شطف العدسات باستخدام محلول لإزالة الأوساخ، ويمكنك تخطي هذه الخطوة مع العدسات اللاصقة الجديدة التي لم يتم ارتداؤها من قبل .

الخطوة الثالثة : ضع العدسة على طرف السبابة، وتأكد من أن العدسة ليست إلى الداخل من خلال التحقق من العلامة الخاصة بها .

الخطوة الرابعة : استخدام يدك الحرة، أمسك الجفن العلوي في مكانه حتى لا تطرف .

الخطوة الخامسة : استخدام الأصابع الحرة من يدك، اسحب الجفن السفلي لأسفل .

الخطوة السادسة : ضع العدسة على الجزء السفلي من عينك .

الخطوة السابعة : قم بإزالة يدك ببطء من جفنك مما يسمح بإغلاق عينيك للحظة .

الخطوة الثامنة : قم بغلق عينك وفتحها عدة مرات بشكل طبيعي ، بحيث تتمركز العدسة على النني بشكل واضح .

الخطوة التاسعة : إذا كانت العدسة تشعرك بعدم الراحة أو تهيج عينيك، أخرجها وتحقق من وجود تلف بها، وإذا تضررت العدسة ، قم برميها بعيدا، خلاف ذلك استخدم المحلول الملحي لشطفها وإعادة تركيبها .

إنه وقت مثير للغاية عند ارتداء عدسات لاصقة، ولكن كما هو الحال مع أي شيء جديد فقد يكون مخيفًا بعض الشيء أيضًا، وبعد كل شيء ، العدسات اللاصقة هي الأجهزة الطبية ذات التقنية العالية والرؤية هي واحدة من أكثر حواسك قيمة، وعلى هذا النحو من المهم اتخاذ خيارات جيدة حتى تظل مرتاحًا وسعيدًا وآمنًا .

نصائح عند ارتداء العدسات

في ما يلي خمس نصائح مصممة لوضعك على الطريق إلى مدى النجاح مع العدسات اللاصقة الجديدة :

1- الاسترخاء، يشعر الكثير من الناس بالقلق من أنهم سيخدشون أعينهم بينما يضعون عدساتهم في العين أو ما هو أسوأ، مثلا أن العدسة اللاصقة ستقع خلف أعينهم، أو ستقطع بالداخل، يجب الاسترخاء إن إدخال العدسات وإزالتها قد يجعلك عصبيًا في البداية ، ولكن كما يبدو ليس هناك حاجة للخوف من لمس عينيك طالما أن يديك نظيفة، بالإضافة إلى ذلك يتم توصيل الجزء الداخلي من جفونك إلى الجزء الخلفي من العين ، لذلك لا يمكن لعدساتك أن تنزلق إلى الهاوية .

2- حافظ على نظافة العدسات، فلا تأخذ اختصارات مع تنظيف العدسة اللاصقة ، سيعطيك الطبيب تعليمات خاصة بنظام العناية بالعدسات الذي يتم اختياره لك، وعلى سبيل المثال إذا طلب منك استخدام حل متعدد الأغراض ، في كل مرة تقوم فيها بإزالة العدسات يجب عليك فركها وشطفها ثم وضعها في محلول جديد، ولا تتخلص من الحل الموجود بالفعل في هذه الحالة، وعند وضع العدسات الخاصة بك في الصباح يجب إفراغ العلبة تمامًا وشطفها بمحلول جديد وتركها غير مقلوبة، واتركها على منشفة ورقية لتجف بالهواء، ويجب استبدال العدسة كل 3 أشهر، وإذا بدا روتين التنظيف يسبب الكثير من المشاكل اطلب من طبيبك التخلص منه والحصول على عدسات جديدة، ويمكنك استخدام عدسات اليوم الواحد ، حيث يتم التخلص من هذه العدسات كل ليلة ويتم استبدالها بزوج جديد طازج كل صباح ، مما يزيل المخاوف المتعلقة بالتنظيف والتخزين .

3- سواء كنت ترتدي العدسات اللاصقة أم لا ، فمن المهم أن تظل رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء، بالإضافة إلى ذلك اعتمادا على نمط حياتك وبيئة حياتك قد ترغب في استكمال استهلاك السوائل لديك مع إعادة قطرات العين، على سبيل المثال غالبا ما يستفيد الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت على الكمبيوتر أو الذين يتعرضون للهواء الجاف أو التدفئة أو التكييف من قطرات العين حتى إذا لم يرتدوا العدسات، فالقاعدة الأساسية المهمة في حالة ارتداء العدسات اللاصقة هي أنك بحاجة للتأكد من أن القطرة التي تستخدمها متوافقة مع العدسات، قم بالتحدث إلى طبيبك حول أي من القطرات الأفضل بالنسبة لك .

4- اتبع توصيات طبيبك، واستخدم فقط المنتجات التي يقترحها طبيب العيون، ولا تحل محل منتجات العناية بالعدسة، حتى بالنسبة للعلامة التجارية لمتجر دون الرجوع إلى طبيبك أولاً، قد تم اختيار الحل الذي اخترته تحديدًا لنوع العدسة لذلك لا تضع افتراضات استنادًا إلى تصنيفات تغليف محددة بشكل عام، ومن المهم أيضًا الاحتفاظ بمواعيدك مهما كان الجدول الزمني للمتابعة الذي حدده طبيبك، فيجب عليك الالتزام به .

إن تعلم كيفية عمل أي شيء جديد يستغرق وقتًا، وفي الواقع قد يستغرق الأمر أسبوعا تقريبا حتى تتكيف مع حياتك الجديدة باستخدام عدسات لاصقة وتشعر بالثقة حقا أثناء ارتدائها، ولكن قبل أن تعرفه ، ستصبح العدسات اللاصقة جزءا مهما من نسيج حياتك .

كيفية إزالة العدسات اللاصقة

الخطوة الأولى : غسل وتجفيف يديك تمامًا باستخدام الصابون ومنشفة نظيفة .

الخطوة الثانية : النظر إلى الأعلى ، اسحب جفنك السفلي .

الخطوة الثالثة : المس الحافة السفلية للعدسة باستخدام إصبع السبابة .

الخطوة الرابعة : حرك العدسة اللاصقة إلى الجزء الأبيض من عينك .

الخطوة الخامسة : باستخدام إصبع الإبهام والسبابة ، اضغط على العدسة برفق وأزلها .

الخطوة السادسة : استخدم نفس الإجراء لإزالة العدسة الأخرى .