تناول الدجاج والأسماك المقلية يُقلل فرص الاستمرار في الحياة

كشف باحثون أميركيون، في دراسة حديثة، أن تناول النساء للدجاج المقلي يوميًا، يزيد لديهن احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بنسبة 13%، عمّن تتجنبن تلك النوعية من الأطعمة، وتزيد كذلك بالنسبة للأسماك المقلية بنسبة 7%.

وقال وي باو، كبير الباحثين في الدراسة من جامعة أيوا: "يزيد تناول الأطعمة المقلية من إجمالي السعرات الحرارية وبالتالي احتمال السمنة المرتبطة بدورها بارتفاع احتمالات الوفاة".

وأضاف باو عبر البريد الإلكتروني: "في دراستنا أخذنا في الاعتبار إجمالي السعرات التي يتم تناولها وأسلوب الحياة ومستوى البدانة.. وبعد إقصاء تأثيرات تلك العوامل بقي هناك ارتباط بين الأطعمة المقلية والوفاة بشكل عام وأيضا الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية".

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ويشير باو وزملاؤه في الدراسة، التي نشرت في دورية "بي إم جيه" الطبية، إلى أن ما يصل إلى واحد من كل 3 بالغين في أمريكا الشمالية يتناولون الأطعمة السريعة التي عادة ما تكون مقلية.

وربطت أبحاث سابقة بين تناول الأطعمة المقلية وزيادة احتمالات البدانة والإصابة بأمراض القلب والسكري، لكن لم يكن من الواضح صلتها بالموت المبكر.

ومن أجل إجراء الدراسة فحص الباحثون بيانات استبيانات متعلقة بالأنظمة الغذائية من نحو 107 آلاف امرأة، تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاما، ممن شاركن في دراسة مبادرة صحة المرأة في الفترة بين عامي 1993 و2017.

وتابع الباحثون المشاركات لفترة بلغت نحو 18 عاما في المتوسط، وخلال فترة المتابعة توفيت 31588 امرأة، من بينهن 9320 بمشكلات في القلب، فيما توفيت 8358 بسبب الإصابة بالسرطان.

ولتقييم استهلاك الأطعمة المقلية، فحص الباحثون ما قالته المشاركات عن تناولهن أطعمة معينة، عندما بدأن التسجيل في الدراسة، من بينها الدجاج المقلي والأسماك المقلية والبطاطا المقلية وأطعمة أخرى مطهوة بذات الطريقة.

وبعد إقصاء تأثير العوامل الأخرى التي يمكن أن تسرع من الوفاة خلص الباحثون إلى أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام مرتبط بارتفاع احتمالات الوفاة من أي سبب ومن مشكلات في القلب بالذات، لكن لم يكن هناك ارتباط واضح من الوفاة بالسرطان.

وغلب على المشاركات اللاتي تناولن الأطعمة المقلية أكثر من غيرهن صغر السن والانتماء لعرقيات غير بيضاء، وانخفاض مستوى التعليم والدخل وانخفضت نوعية الغذاء لديهن بشكل عام.

ويقول الطبيب كلايد يانسي، من كلية الطب في جامعة فينبرج في شيكاغو، إن الدراسة تقدم أدلة جديدة على أن طريقة طهو الطعام يمكن أن تحوله من صحي إلى أغذية لها تأثير سلبي كبير على الصحة.

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