حددي موعد ولادتك عن طريق شعرك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 04:38 مساءً - قالت الجدات قديماً " لما يسقط شعرك، بيعرفك ابنك"، وهذا المثل عن تساقط شعر المرأة المرضعة الذي يتزامن مع تعرف المولود على أمه من وجهها، وقبل ذلك يتعرفها عن طريق رائحتها وصوتها، فكيف تعرف الحامل موعد ولادتها، وتحديد شهر حملها عن طريق شعرها؟

هذا ما يفيدنا خبراء العناية بالشعر العالميين كالآتي:

في الشعر طور يعرف بطور التنامي وهو الطور الذي يصبح فيه الشعر أكثر سماكة وأكثر لمعاناً.

يحدث طور التنامي بعد انتهاء ثلثي الحمل الأول والثاني أي مع بداية الشهر السابع.

تزداد بصيلات الشعر في النمو في طور التنامي.

يجب أن تزيد الحامل من نسبة حمض الفوليك بعد الشهر السادس لكي يبقى شعرها جميلاً.

عندما يبدو شعرك بهذا المظهر، يمكنك أن تحددي أنك قد أصبحت في الثلث الأخير من الحمل.

أضيفي ثلاثة أشهر فتحصلين على موعد ولادتك.

عندما يكون الشعر ضعيفاً وهشاً فأنت في الشهور الأولى من حملك.

ولذلك فيجب على الحامل العناية بشعرها في الشهر الأول والثلث الأخير من الشهر.

والآن يمكنك ملاحظة شعرك وشعر قريبتك، التي تريد إخفاء موعد ولادتها وعدد أشهر حملها خوفاً من الحسد.

إذن راقبي شعرك وشعرها وأخبرينا بصدق حدسك وملاحظاتك............