تحليل يكشف الإصابة بسرطان البروستاتا

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - مستضد البروستاتا النوعي ، أو PSA هو نوع من أنواع التحاليل الهامة لصحة الرجل، فهو بروتين يتم إنتاجه بواسطة الخلايا العادية، وكذلك الخلايا الخبيثة في غدة البروستاتا، ويقيس مستوى PSA في دم الرجل، لمعرفة مدي استعداده للإصابة بسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لموقع " cancer".

سرطان البروستاتا

أوضح التقرير، إلي أن اختبار PSA يتم عن طريق إرسال عينة دم إلى معمل التحليل، وعند ظهور النتيجة يتم اكتشاف إذا كان هذا الرجل يعاني من سرطان البروستاتا أم لا، ففي حالة ارتفاع مستوى الدم في PSA لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا أو الإصابة بأورام غير سرطانية أو التهاب في البروستاتا أو تضخم، أما في حالة انخفاضها يكون هذا الرجل غير مصاب.

وأوضح التقرير، إلي أنه لا يوجد مستوى محدد أو غير طبيعي من نتيجة تحليل الـ PSA في الدم، وقد تختلف المستويات بمرور الوقت مع نفس الشخص، وكان معظم الأطباء يعتبرون مستويات PSA 4.0 وأقل من المعتاد، ولذلك إذا كان لدى الرجل مستوى PSA أعلى من 4.0، فغالبًا ما يوصي الأطباء بأخذ جرعة من البروستاتا لتحديد ما إذا كان الرجل مصابا بسرطان البروستاتا أم لا.

وأخيرا نصح التقرير، الرجال المتواجد في عائلتهم سرطان البروستاتا، ضرورة إجراء هذا الاختبار للاطمئنان علي صحتهم، وإدراك الأمر في بدايته تجنبا للمضاعفات.