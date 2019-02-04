هذا ما يحدث لجسمك إذا توقفت عن شرب القهوة بشكل مفاجئ

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شرب القهوة عادة أساسية بالنسبة للبعض، وقد يضطرون إلى تقليلها بشكل مفاجئ أو التوقف عنها نتيجة لبعض الأضرار الصحية، فوفقا لتقرير نشر بموقع self فإن شرب القهوة من المسببات لتعاطى كم هائل من الكافيين يوميا وبشكل منظم وعندما تزيد الجرعات يصبح مرهقا للأعصاب والصحة.



وأوضح التقرير أن الإقلاع عن شرب القهوة أحد القرارات الصحية الجيدة ولكن المشكلة تكمن فى أعراض الانسحاب التى يشعر بها الغالبية من المقلعين عن شربها، فمن أبرز هذه الأعراض الشعور بآلام وصداع رأس شديد تختلف حدته ودرجته وفقا للجرعة التى كان يتناولها الشخص يوميا، فضلا عن العصبية والقلق والتوتر والإجهاد.

ومن أسباب هذا الصداع هو تراكم مادة دماغية هى ادينوزين، وتتحكم فى الشعور بالاسترخاء والنوم والرغبة فى الراحة، والكافيين عندما كان يدخل لها كان يتحكم فى مستقبلاتها فيجعلها لا تسبب هذا الشعور بالراحة والنعاس، وهو ما يجعل الكافيين سببا فى اليقظة والانتباه، ولكن تدريجيا وبعد مرور فترة من الوقت تقل أعراض الانسحاب من الجسم ويبدأ على التأقلم مع الوضع الجديد دون قهوة.