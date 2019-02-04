خيط الأسنان ليس الخيار الأفضل لتنظيفها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هل تسعى لاستخدام الخيط الخاص بتنظيف الأسنان؟، هل فكرت أنه مضر بالصحة أو أنه لا يسعى لتنظيف أسنانك كما ينبغي؟، هل قرأت عنه قبل استخدامه؟، خلال الأسطر القادمة ستتعرف على كل ما يخص خيط الأسنان الخاص بتنظيفه، وفقا لموقع "Telegraph".

هناك العديد من الدراسات التى تحذر من استخدام خيط الأسنان الخاصة بتنظيفها، مشيرا إلى أنه قديما كان يتم استخدامه بشكل أساسى للعناية بالأسنان، وتنظيفها من بقايا الطعام والتقليل من فرص الإصابة بأمراض اللثة.

ولكن بعد التقدم الطبى والعلمى ثبت أن فعالية الخيط لم يتم بحثها، وأن كثرة استخدامه تسبب فى التهاب اللثة ومشاكل فى الأسنان، كما أنه لا يقوم بتنظيف الأسنان بشكل جيد كما يعتقد الكثيرون، والأفضل هو استخدام فرشاة الأسنان المعجون، هذا ما أشار اليه التقرير.

وأوضح التقرير، أن ما توصل له الباحثون كان بمثابة صدمة للكثيرين من مستخدمى خيط الأسنان الخاص بتنظيفها، ولكن أظهرت دراسة أن الخيط يمكن أن يؤذى اللثة والأسنان، ولكن فى نفس الوقت يستطيع أن يزيل البكتريا السيئة المتواجدة فى الفم.