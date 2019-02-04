الدكتورة لانا الشوكيني: هذه هي كميّة الفلوريد المسموحة لطفلكِ بحسب عمره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يؤثّر النّظام الغذائيّ السّليم، على صحّة أسنان أطفالنا، حيث يمكننا تخطّي مشاكل متنوّعة، مثل تسوّس الأسنان، وأمراض اللّثة. وأثبتتْ العديد من الأبحاث، أنّ ثمّة علاقة بين ضعف الجهاز المناعيّ، وبين أمراض اللّثة. كما وأثبتتْ وجود علاقة لبعض الأطعمة، عالية الحموضة، والسكريات البسيطة، في حدوث تسوّس الأسنان.

تحدّثنا الدكتورة، لانا الشوكيني، من مركز دكتور "نيقولا وآسب" المتخصّص في طبّ أسنان الأطفال، عن أهمية التغذية السليمة، وتجنّب بعض الأطعمة، التي تلتصق لفترات طويلة على مينا السنّ عند الأطفال، كما تشير إلى أهمية العناية بالأسنان، للتقليل من مخاطر التسوّس، والحفاظ على الأسنان اللبنية، وعدم إهمالها، مع الأخذ بعين الاعتبار، كمية الفلوريد المسموح بها للأطفال، في كلّ مرحلة عمرية.