شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للسرطان.. حارب المرض بالأمل والتفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمل والتفاؤل هى الامور التى تجعلنا نعيش بسعادة وصحة، فالكثير من الاشخاص يتعرضون لأزمات نفسية وضغوطات كبيرة قد تؤثر على حياتهم وخصوصا أصحاب الامراض المزمنة، ويعتبر مرض السرطان واحد من هذه الأمراض التى تحتاج لنفسية سليمة وحالة من التفاؤل والأمل كى تمر مرحلة العلاج بسلام.

وفى اليوم العالمى للسرطان يقدم الخليج 365 نصائح للمرضى لمحاربة السرطان بالأمل والتفاؤل وفقا لما ذكره موقع roswellpark

علاج السرطان

1: تحلى بالصبر والإرادة والأمل دائما وكن على يقين أن المرض شئ ضعيف تستطيع ان تهزمه بقوتك.

2: التفاؤل هو سر نجاح أى شئ، لذلك ينصح دائما بالتفاؤل والعزيمة والإصرار على استكمال العلاج وتحمل الألم.

3:ممارسة التمارين الرياضية المناسبة للحالة فالرياضة ترفع من الروح المعنوية وتعزز الصحة النفسية وتساعد على الشفاء.



الامل

4:الابتعاد عن الوحدة، قرب من أصدقائك وعائلتك فهم الدعم والسند لك فى هذه المرحلة وسيساعدك ذلك على العلاج والراحة النفسية.

5:عد إلى عملك ومارس حياتك بشكل طبيعى.



مرضى السرطان

6:كن لطيفا مع نفسك وهون عليها الألم ولا تدخل فى نوبات الحزن الشديدة فلكل مشكلة حل ومرض السرطان له علاجات إيجابية فلا تيأس.

7: ساعد غيرك وشارك فى الأعمال التطوعية المختلفة، فكلما كنت رحيما بغيرك كلما شعرت بالسعادة والرضا والراحة النفسية.