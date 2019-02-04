شكرا لقرائتكم خبر عن أضرارها كثيرة.. لا تفرط في شرب القهوة في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعمل القهوة على تنشط إنتاج‏ حمض المعدة، الذي قد يؤدى زيادة إنتاجه إلى تهيج بطانة المعدة والتي من الممكن أن تؤدى إلى مشاكل أكثر خطورة على المدى البعيد إذا أُهمل علاجها.

إذا كنت ممن يعانى من مشاكل في المعدة مثل القرحة أو مرض الجزر الحمضي أو حرقة المعدة خاصة إذا زادت أعراضها بعد شرب القهوة يجب تجنبها والتأكد من الطبيب عما إذا كان شرب القهوة يمكن أن يؤثر على بطانة المعدة.

أضرار الإفراط في شرب القهوة على المعدة

يتكون البن وفقاً لموقع “livestrong” من العديد من المواد الكيميائية والمركبات، بما في ذلك الدهون والكربوهيدرات والأحماض الأمينية والأحماض النباتية التي تسمى ألفينول والفيتامينات والمعادن، ويعتقد أن العناصر التي تؤثر على صحة المعدة وبطانة المعدة هي مادة الكافيين وحمض الكلوروجينيك.

تحفز القهوة المعدة لإنتاج‏ الحمض، وخلق بيئة أكثر حمضية، وعلى الرغم من أن تلك المادة الكيميائية لا يزال تأثيرها غير واضح إلا أن وفقاً لتقرير نشر عام 1982 في “أمراض الجهاز الهضمي” أوضح أن عدداً من المشروبات العالية المنتجة للحمض كان مسؤولاً باستمرار عن إنتاج‏ حمض المعدة بما فيها المشروبات التي تحتوى الكافيين والسعرات الحرارية أو أي محتوى معدني آخر.

ووفقاً لبحث علمي آخر أثبت أن القهوة تسبب اضطراب الجهاز الهضمي المعروف باسم حرقة المعدة، والذي يحدث عندما تصبح العضلة العاصرة للمريء ضعيفة وتسمح لأحماض المعدة بالرجوع إلى المريء، يمكن أن يؤدى هذا إلى تلف الأنسجة ومرض الجزر المعدي المريئي، أو ارتجاع المريء، على الرغم من أن هذا لا علاقة له ببطانة المعدة.

أضرار القهوة على التهاب المعدة

التهاب المعدة هو التهاب يحدث في بطانة المعدة، وتشمل أعراضه عسر الهضم، وحرقة المعدة، وآلام المعدة، والغثيان، والقيء ولون البراز الداكن.

شرب الكثير من القهوة قد يزيد من قابليتك للإصابة ببكتيريا الملوية البوابية، وقد يعمل التهاب المعدة على المدى البعيد في التطور إلى قرحة فيما بعد وهي حالة أكثر خطورة.

أضرار القهوة في حدوث قرحة المعدة

قرح المعدة هي تقرحات تظهر في بطانة المعدة، ولا يعتقد أن القهوة تسبب القرحة بشكل مباشر، ولكن تأثير القهوة على المعدة قد يؤدى إلى تفاقم القرحة الموجودة في المعدة بالفعل من خلال تعزيز بيئة أكثر حمضية وإلحاق الضرر بالصحة العامة للأغشية المخاطية في القناة الهضمية.

وخلص تقرير طبي آخر نشر في عام 2004، أجرى على 10 أشخاص من متناولي القهوة اكتشف أن الأغشية المخاطية لمعدة شاربي القهوة كانت أكثر نفاذية، مما يشير إلى أن تلف حدث في الأنسجة.