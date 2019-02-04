شكرا لقرائتكم خبر عن 11 سبباً يدفعك لشرب الشعير يوميًّا.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

الشعير من النباتات التي تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فعند تناوله كمشروب فهو يمد الجسم ويحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض، أهمها الفشل الكلوي، ويتم إعداده عن طريق أخذ القليل منه ووضعه في الماء وتركه حتى الغليان ثم تناوله، وللتعرف على فوائده عليك قراءة الأسطر القادمة وفقاً لموقع ” style craze”.

أشار التقرير، إلى أن هناك الكثير يفضل تناول مشروب الشعير، وآخرين لا يفضلون تناوله نتيجة لطعمه غير المميز لهم، ولكن عند التعرف على فوائده العديد ستتعرف أن تناوله يعد من أفضل الأشياء التي يجب على الشخص القيام بها يومياً لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض، والمشاكل الصحية، ومنها:

-مشروب الشعير يحد من الإصابة بمرض السرطان، وذلك نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-يحافظ على صحة القلب، ويحد من الإصابة بأمراضه المختلفة، كما يقوم بتنشيط الدورة الدموية والحد من تعرضها للكسل.

-يمنع تخثر الدم، ويساعد على تعزيز السيولة فيه، ويحد من الإصابة بالتجلط في الدم.

-الحد من الإصابة بالالتهابات، فتناول هذا المشروب الخاص بالشعير يساهم بشكل كبير في الحد من تلك المشكلة.

-مشروب الشعير يقلل فرص الإصابة بالاضطرابات العصبية ومشاكل في الأوعية الدموية.

-يحمى الجسم من الإصابة بالمشاكل بالعداوات الفيروسية، كما ينظم نسبة الكولسترول في الدم

-الشعير يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم، والحد من الإصابة بالأمراض الخاصة به.

-يحد من الإصابة بتسويس الأسنان، فهو من المشروبات التي تعمل على تقوية الأسنان وتحافظ على صحتها.

-الشعير يعمل على تنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخله، ويحد من الإصابة بالتسمم الغذائي.

-مشروب الشعير يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، وهذا يجعله من أفضل المشروبات لمرضى السكر.

-يعد من أفضل المشروبات الدافئة التي تساعد في العلاج من نزلات البرد القاسية، لأنه يعمل على التخلص من البلغم والاحتقان والتهاب الحلق.