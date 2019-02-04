ما هو أفضل وقت لتناول الفواكه؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - الفواكه هي أكثر صحة لجسمنا، لكن معظمنا لا نعرف في أي وقت يمكن أن يكون تناول الفاكهة أكثر فعالية وفائدة للجسم، تناول الفواكه في أي وقت يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة تشمل مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك، اضطراب في المعدة، الأرق وحتى مرض خطير مثل مرض السكري.

وقد وجدت الدراسات أن تناول الفاكهة في وقت معين خلال النهار يمكن أن يكون له آثار إيجابية وسلبية على الجسم.

يمكن أن يكون الحصول على بعض الفواكه في الصباح مفيدًا لأنها توفر طاقة فورية وإضافية للجسم، في حين أن الجسم لن يحصل على طاقة فورية إذا كنت تأكلين بعض الفواكه الأخرى في نفس الوقت؛ فإن الوقت المناسب لتناول الفاكهة مهم أيضاً لأن الكربوهيدرات الموجود في الفاكهة تعطي طاقة فورية للجسم بتحويله إلى سكر طبيعي، ولكن عندما لا يكسر الجسم السكر فإنه يتراكم في شكل دهون ويسبب مشاكل أخرى بما في ذلك زيادة الوزن.

1- وقت الصباح هو أفضل لتناول الفاكهة:

الوقت المناسب لتناول الفاكهة في الصباح عن طريق تناول الفواكه على معدة فارغة، فإن الجهاز الهضمي في الجسم يكسر السكر الموجود في الفاكهة بسرعة كبيرة، مما يجعل الجسم يحصل على الفائدة الكاملة من العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة.

تحتوي الفاكهة على عناصر غذائية وفيرة تساعد في حماية الجسم من الأمراض وتساعد أيضًا في إزالة الضعف وزيادة أعداد كرات الدم في الجسم؛ لذلك من أجل استهلاك جميع العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه يجب تناول الفواكه في الصباح.

2- تناولها كوجبة خفيفة صحية:

يمكنك تناول أكبر عدد ممكن من الفواكه في الصباح، وبصرف النظر عن هذا، يمكن أن تؤكل الفاكهة في منتصف الغداء والإفطار كوجبة خفيفة.

في وجبة الإفطار، الفواكه التي يمكن تناولها هي التفاح، البابايا، البطيخ والكيوي.

3- تناول الفواكه بين الوجبات:

بالإضافة إلى وقت الصباح يعتبر تناول الفواكه بين الوجبات هو الأفضل، وفي الفترات الفاصلة بين وجبتين تكون المعدة فارغة، ويتم إفراز العديد من الإنزيمات في المعدة مما يؤدي إلى تسريع سرعة عملية الهضم وسهولة هضم السكر الموجود في الفاكهة.

كما تمد الجسم بالمواد المغذية والألياف والمعادن وغيرها من العناصر، بالطريقة نفسها فإن وقت المساء مناسب أيضًا لتناول الفاكهة.