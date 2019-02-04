أغذية تُخلصكِ من "حمض اليُوريك" لعلاج النقرس وآلام المفاصل.. ما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتسبب تراكم حمض اليوريك بالمفاصل في الإصابة بالنقرس، حيث يتراكم في الركبتين والكاحلين والمرفقين، وهو مرض شائع بين الرجال والسيدات خصوصًا بعد انقطاع الطمث.

ويؤدي النقرس إلى حدوث ألم شديد في المفاصل والتهاب وتورم وحساسية الجسم للمس، لذلك يقدم موقع healthyfoodhouse العديد من الطرق للتخلص من حمض اليوريك الموجود في الجسم وبالتالي التخلص من النقرس ومنع حدوثه.

أولا يجب اتباع نظام غذائي صحي وتجنب العديد من الأطعمة مثل السكر والدقيق والمعلبات والمقليات والمشروبات الغازية والتبغ والكحول.

ولا بد أيضا من تناول الفواكه والخضراوات بشكل جيد، لكن مع تجنب الطماطم والسبانخ والفراولة والقرنبيط، إلى جانب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل المكسرات، حيث تعمل هذه الأطعمة على تقليل حمض اليوريك بشكل كبير.

ويجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الأفوكادو والسلمون والموز والمشمش، أيضًا يساعد التوت والكرز على تقليل حمض اليوريك بشكل كبير، فيما تساعد الأسماك على تقليل الإلتهابات، كما تساعد في التغلب علي مرض النقرس.

ويجب كذلك شرب الكثير من الماء بمعدل كوب من الماء كل ساعتين لطرد حمض اليوريك خارج الجسم، والحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.