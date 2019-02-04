شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه حمى قزحية وإزاى تكتشف إصابة طفلك بيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى القرمزية أو "حمى سكارليت" من الأمراض التى تنتشر بين الأطفال، ولكن كثيراً من الأمهات لا تعرف كيف تفرق بينه وبين أمراض أخرى، حيث تتداخل أعراضه مع أمراض أخرى، فمن أعراضه الطفح الجلدى المصحوب بالتهاب الحلق، فى هذا التقرير نتعرف على مرض الحمى القرمزية، بحسب موقع "Prevention".



حمى سكارليت

- الحمى القرمزية هى طفح جلدى مصحوب بمرض التهاب الحلق الناجم عن بكتيريا streptococcus أو البكتيريا العقدية.

-يمكن أن يصاب الشخص بالبكتيريا العقدية إما عن طريق اللمس أو من خلال القطرات محمولة جواً.

-تظهر الحمى القرمزية مع التهاب الحلق على المريض فى فترة – تتراوح من 3 إلى 8 أيام، وهى فترة حضانة المرض التى يمكن أن ينقل خلالها العدوى.

اعراض الحمى القرمزية

عادة ما تكون الحمى القرمزية مصحوبة بالأعراض التالية:

-التهاب فى الحلق.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الصداع.

-الشعور بشكل عام بالمرض والتعب.

-طفح يتطور خلال 12 ساعة من البداية ويصبح سريعاً، تجاعيد جلدية، خاصة حول المرفقين وتحت الذراع، ويمكن أن يسبب خطوط حمراء كلاسيكية.

-احمرار الخدين والرقبة ويصبح لون الطفل "قرمزيًا" أى أحمر باستثناء المنطقة المحيطة بالفم.

- يختفى الطفح بعد بضعة أيام، أو قبل ذلك إذا تم إعطاء العلاج بالمضادات الحيوية، بعد خضوع الجلد للتقشير.

- يغطى اللسان طبقة سميكة بيضاء اللون تقشر بعد أربعة أو خمسة أيام إلى تصبح شبيهة بالفراولة الحمراء.



حمى قرمزية

علاج الحمى القرمزية

إذا كان طفلك يعانى من أى من الأعراض المصاحبة للحمى القرمزية يجب عليك زيارة الطبيب، الذى يمكنه علاج الحمى بالأدوية الخافضة للحرارة مع ضرورة شرب الطفل مشروبات ساخنة والكثير من السوائل.

مع العلاج، يختفى المرض عادة فى غضون أسبوع دون أى مشاكل، ولكن يمكن أن يكون معديًا لمدة تتراوح بين 10 أيام وثلاثة أسابيع إذا ترك دون علاج.

وقد يستمر الطفح الجلدى لفترة قصيرة جدًا خاصة إذا تمت معالجة المريض بسرعة بالمضادات الحيوية.

يجب ألا يذهب الأطفال إلى المدرسة لمدة 24 ساعة على الأقل بعد بدء العلاج بالمضادات الحيوية.

مضاعفات الحمى القرمزية

نادرًا جدًا خاصة إذا ظلت الحالة دون علاج ، فقد تحدث المضاعفات التالية:

-الالتهاب الرئوي.

-التهاب الأذن الوسطى.

-الحمى الروماتيزمية، وهذا نادرًا ما يحدث.

-التهاب كبيبات الكلى، وهذا نادرًا ما يحدث أيضاً.