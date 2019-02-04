فيديو معلوماتى.. 6 علامات تشير لإصابتك بضعف السمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكنك التعامل مع ضعف السمع سريعا بمثابة أن تدرك إصابتك، ولكن فى حال كان طفلك من يشكو ذلك فقد لا يمكنه أن يتحدث عما يعانيه، وهو الأمر الذى يحتاج منك معرفة العلامات التى تظهر ضعف السمع وفقدانه تدريجيا للتعامل السريع معه وعلاجه، وذلك وفقا لما ذكره موقع " healthyhearing" الطبى. • صعوبة فهم المحادثة اليومية • الشعور بعدم القدرة على السماع • الطلب من الآخرين تكرار ما يقولون • تجنب المواقف الاجتماعية التى كانت ممتعة من قبل • زيادة صعوبة التواصل فى أماكن صاخبة مثل المطاعم • طنين بالأذن أو سماع أصوات غريبة يتحدد علاج فقدان السمع على عدة عوامل منها: • نوع فقدان السمع • شدة ضعف السمع • السبب إذا كان معروفًا • أسلوب حياتك • عمرك واحتياجات الاتصالات الخاصة بك • تفضيلاتك التجميلية • ميزانيتك - بعض أنواع فقدان السمع يمكن تصحيحها طبياً أو جراحياً - لكن البعض الآخر لا يمكن ذلك - المعالجة الأكثر شيوعًا لفقدان السمع الحسى العصبى استخدام أجهزة سمعية مناسبة

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