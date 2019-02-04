شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطعمة المقلية مرتبطة بحالات الوفاة المبكرة والان مع التفاصيل

كشفت دراسة أجرتها جامعة أيوا الأمريكية عن أن النساء اللاتي يأكلن الدجاج المقلي يوميا ربما تزيد لديهن احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بنسبة 13% عمن يتجنبن تلك النوعية من الأطعمة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال وي باو، كبير الباحثين في الدراسة من جامعة أيوا: ”يزيد تناول الأطعمة المقلية من إجمالي السعرات الحرارية، وبالتالي احتمال السمنة المرتبطة بدورها بارتفاع احتمالات الوفاة“.

وذكرت الدراسة إلى أن الأسماك المقلية ليست أفضل كثيرا للصحة؛ إذ إن الاحتمالات تزيد حال تناولها يوميا بنسبة 7%.

ويشير باو وزملاؤه في الدراسة، التي نشرت في دورية (BMJ) الطبية، إلى أن ما يصل إلى 1 من كل 3 بالغين في أمريكا الشمالية يتناولون الأطعمة السريعة التي عادة ما تكون مقلية.

من أجل إجراء الدراسة فحص الباحثون بيانات استبيانات متعلقة بالأنظمة الغذائية من نحو 107 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاما ممن شاركن في دراسة مبادرة صحة المرأة في الفترة بين عامي 1993 و2017.

تابع الباحثون المشاركات لنحو 18 عاما في المتوسط٫ وخلال فترة المتابعة توفيت 31588 امرأة من بينهن 9320 بمشكلات في القلب فيما توفيت 8358 بسبب الإصابة بالسرطان.

ولتقييم استهلاك الأطعمة المقلية فحص الباحثون ما قالته المشاركات عن تناولهن أطعمة معينة عندما بدأن التسجيل في الدراسة من بينها الدجاج المقلي والأسماك المقلية والبطاطا المقلية وأطعمة أخرى مطهوة بذات الطريقة.

غلب على المشاركات اللاتي تناولن الأطعمة المقلية أكثر من غيرهن صغر السن والانتماء لعرقيات غير بيضاء وانخفاض مستوى التعليم والدخل وانخفضت نوعية الغذاء لديهن بشكل عام.

ويقول الطبيب كلايد يانسي من كلية الطب في جامعة فينبرج في شيكاجو إن الدراسة تقدم أدلة جديدة على أن طريقة طهو الطعام يمكن أن تحوله من صحي إلى أغذية لها تأثير سلبي كبير على الصحة.