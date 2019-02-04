شكرا لقرائتكم خبر عن إليك ما تحتاج معرفته عن «ازدواج النظر» وأسبابه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ازدواجية الرؤية من الأعراض الصحية التي تستدعي القلق وتتطلّب مراجعة الطبيب. يعود بعض أسباب هذه الحالة إلى مشاكل القرنية أو العدسة.

إليك ما تحتاج معرفته عن ازدواج النظر:

القرنية. تسبب مشاكل القرنية ازدواجية الرؤية في عين واحدة فقط، لذلك عند تغطية العين المصابة تختفي المشكلة. ويمكن أن تتأثر القرنية بالعوامل التالية: الالتهابات، والجروح والإصابات، وجفاف القرنية، وينتج عن هذه الحالات ازدواجية الرؤية.

العدسة. المياه البيضاء على العين (الكتاركت) من أسباب ازدواجية الرؤية. ويتم علاج الحالة بجراحة تغيير العدسة.



عضلات العين. إذا كانت عضلات إحدى العينين ضعيفة لا تستطيع أن تتحرك على النحو المطلوب، وينتج عن ذلك ازدواجية الرؤية. يحتاج الأمر إلى تدخل جراحي.



الأعصاب. هناك عدة أنواع من تلف وتضرّر الأعصاب تنتج عنها حالة ازدواجية الرؤية، كما قد يحدث هذا الضرر نتيجة مضاعفات السكري.



الدماغ. السكتة الدماغية، وارتفاع الضغط داخل الدماغ نتيجة النزيف أو التروما، والصداع النصفي الحاد من المشاكل التي تؤثر على الدماغ وينتج عنها ازدواجية الرؤية.