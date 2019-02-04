شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. أكبر 10 أعضاء فى جسم الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف أحجام وأوزان أعضاء الجسم البشرى طبقا لكل وظيفة يقوم بها كل عضو أو جهاز، ونعرض وفقا لتقرير موقع " propelsteps" أكبر 10 أعضاء فى الجسم.

1- الجلد أكبر عضو فى الجسم

يبلغ متوسط ​​وزن الجلد فى الجسم حوالى 10,886 جرامًا، يتكون الجلد البشرى من أنسجة الأديم الظاهر المختلفة التى تحمى جميع أعضاء الجسم الداخلية مثل الكبد والغدد والمعدة والقلب.

2- الكبد

يعد الكبد ثانى أكبر عضو فى ذكور الجسم، ويبلغ متوسط وزنه ​​فى جسم الإنسان العادى هو 1,560 جم، ويتلقى الكبد دمًا كاملاً من الطعام المهضوم من الأمعاء، يقوم بتخزين بعض الأطعمة ويقدم الباقى إلى الخلايا الأخرى من خلال الدم.

الكبد

3 - الدماغ

الدماغ ثالث أكبر عضو فى جسم الإنسان، وزنه المتوسط ​​فى جسم الإنسان العادى هو 1,263 جم، ويتحكم الدماغ فى تصرفات جميع أجزاء الجسم، وهناك حوالى 100 مليار خلية فى الدماغ البشرى تمكن 100 تريليون اتصال عصبى مع الخلايا العصبية للمراسلة.



الدماغ

4 - الرئتين

الرئة هى رابع أكبر عضو، حيث يبلغ متوسط ​​وزن كل من الرئتين فى الإنسان العادى حوالى 1,090 جراما، تتمثل مهمتها فى استنشاق الأكسجين وإخراج ثانى أكسيد الكربون من خلايا الدم الحمراء.



الرئتين

5 - القلب

خامس أكبر وأهم عضو فى البشر ضرورى لجميع الكائنات الحية، وتعتبر الوظيفة الرئيسية للقلب هى ضخ الدم وضمان توفير المواد المغذية لكل جزء فى الجسم، يبلغ متوسط وزنه فى الذكور هو 315 جم بينما في الإناث هذا الوزن حوالى 265 جم.



القلب

6 - الكلى

سادس أكبر عضو في جسم الإنسان، وهناك نوعان من الكلى في كل إنسان ومعدل وزن الكليتين حوالى 290 جراما، تتمثل الوظيفة الرئيسية للكلية فى إزالة النفايات من الدم عن طريق تنظيم مستويات سوائل المياه.



الكلىيتن

7 - الطحال

سابع أكبر عضو فى البشر. يزن 170 جراما، وهو مسئول بشكل أساسى عن إنتاج لب خلايا الدم الحمراء والبيضاء، كما يساهم أيضًا بشكل كبير فى تشكيل جهاز المناعة الذى يعمل كدفاع قوى ضد العدوى.



الطحال

8 - البنكرياس

ثامن أكبر جهاز بشرى يبلغ متوسط ​​وزنه 98 جرامًا فى الإنسان، وهو واحدة من أهم الغدد التى تنتج العديد من الهرمونات بما فى ذلك الأنسولين، الجلوكاجون، والسوماتوستاتين.



البنكرياس

9 - الغدة الدرقية

تاسع أكبر عضو يبلغ متوسط حجم الغدة الدرقية فى جسم الإنسان هو 35 جراما، وتعد أكبر غدة فى جسم الإنسان، تعتمد وظيفتها على إنتاج هرمونات هرمون الغدة الدرقية وثلاثي يودوثيرونين.



الغدة الدرقية

10 - البروستاتا

عاشر أكبر الأعضاء البشرية ويبلغ متوسط ​​وزنه 20 جراما، وتقع بين القضيب والمثانة، تفرز غدة البروستاتا سائل يحتوى على سائل لحماية وتغذية الحيوانات المنوية.