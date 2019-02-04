شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الليمون وزيت السمسم والسكر.. سكراب لليدين والساقين والوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من صاحبات البشرة المختلطة أى الجامعة بين البشرة الدهنية والجافة، فعليك دوما العناية ببشرتك والوقاية من تراكم الأتربة والغبار والخلايا الميتة عليها، فكلما خرجت لعملك، أو تعرضت لأشعة شمس لفترة طويلة، أو تعرضت لتقلبات مناخية غنية بالأتربة على سبيل المثال، كان لزاما عليك الاهتمام بتقشير البشرة وتعزيز نمو الخلايا الصحية الجديدة والتخلص من الميتة.

يقدم موقع stylecraze صحتك فى وصفة، هذه الوصفة التى تعتمد بشكل كبير على الليمون لتنظيف الجلد، فهو يحتوى على خصائص منظفة عميقة للبشرة، سواء فى اليدين أو الساقين أو الوجه، فالجسم يناله الكثير من الخلايا الميتة وانسداد المسام بفعل الطقس المتغير، فضلا عن التشققات التى تصيبه والخشونة الناتجة عن الجفاف لضعف الترطيب، لذا على المرأة أن تكون جاهزة بوصفات يمكنها تنظيف بشرتها بها خاصة للبشرات المختلطة.



الليمون ...

أهمية فرك الجسم أو السكراب، هو عبارة عن تقشير طبيعي للخلايا الميتة والطبقة التالفة من الجلد لتظهر بعدها الطبقة الأجدد نضرة وجيدة، وهذه الوصفة تعتمد على الليمون الغنى بالفيتامينات خاصة فيتامين سى الهام لنضارة البشرة، وفضلا عن تخفيف الليمون لحدة الالتهابات وينظف المسام بعمق، ما يجعله خيارا جيدا.



زيت السمسم

مكونات الوصفة

ليمونة معصورة

بعض السكر المجروش أو الخفيف الخشونة

القليل من زيت السمسم

- يفرك بالخليط كلا من اليدين والذراعين والساقين والركبتين جيدا وفى حركات دائرية، فضلا عسيل الجسم بعدها بالياه الفاترة وتجفيفه جيدا، ويمكن دهان زيت جوز الهند أو اللوز على الجسم والوجه بالكامل بعد تجفيفه، للحصول على ماسك تقشير مثالى للجسم، ونعومة خلابة. ولا يكرر إلا كل أسبوعين.