اعراض نقص الكالسيوم تساقط الشعر ومشاكل في القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم يعد من أهم العناصر التى يجب توفرها فى جسم الإنسان، فعند التعرض لنقص فيه يتسبب فى تعرض الأسنان والعظام للخطر، كما أن له دورا كبيرا فى تنشيط خلايا الجسم والحفاظ عليها من الإصابة بالأضرار الناتجة عن نقصه كالإصابة بالشد العضلى وتعطيل فى إفراز الهرمونات بالجسم، وحدوث أزمة فى أعصاب الجسم والدم أيضا، ويتعرض الجسم للعديد من الأعراض التى تشير إلى وجود مقص فى عنصر الكالسيوم، والتى يجب الحذر منها والإلحاق بها فى بداية الأمر تجنبا لحدث أى مضاعفات، وذلك وفقا لموقع "algaecal".



اعراض نقص الكالسيوم

أعراض نقص الكالسيوم

هناك العديد من الأعراض التى تؤكد على أن هذا الجسم يعانى من نقص فى عنصر الكالسيوم، ويجب توخى الحذر والبحث عن أفضل طرق العلاج للحفاظ على صحة الجسم، ووفقا للتقرير المنشور والذى قدم العديد من الأعراض الخاصة بنقص الكالسيوم، أوضح أنها كالتالى:

-التعرض للإغماء المتكرر، نتيجة لنقص نسبة الكالسيوم فى الجسم.

-التعرض لحدوث مشاكل فى القلب، وهذا يتسبب فيه زيادة نسبة الكالسيوم، وأيضا النقصان.

-من أبرز العلامات التى تشير إلى أنك تعانى من نقص فى نسبة الكالسيوم فى الجسم، هى الشعور بآلام فى الصدر، ويصاحبه التنميل فى الوجه أو فى أطراف الجسم.

-يعمل نقص الكالسيوم إلى الإصابة بتشنجات فى عضلات الجسم.



نقص الكالسيوم

-الإصابة بتغيرات فى الصوت، وهذا ليس من العلامات اللازمة، ولكنها تحدث لبعض الأشخاص.

-ضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز، وضعف عام فى الجسم.

-القلق والاكتئاب والتوتر وعدم القدرة على أخذ القسط الكافى من النوم.

-عدم القدرة على القيام بأى نشاط حتى لو بسيط، يكون الشخص دائما يعانى من الكسل.

-يصاب الشعر الخشونة والهيشان والجفاف والتقصف.

-تعرض العظام لسهولة الكسر، فتصبح هاشة.

-الأسنان تصبح سهلة التعرض للتسويس والكسر والالتهابات فى اللثة.

-ألم شديد فى عظام الجسم وخاصة الظهر والرقبة، وذلك نتيجة لنقصان نسبة الكالسيوم فى الجسم.

-زيادة فرص الاصابة بالصدفية، ويجب البحث الدائم عن طرق العلاج الأمثل.

ونصح التقرير، بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالحليب ومشتقاطته، وأيضا الأسماك والكرنب واللفت والزيت الحار، فجميعها أطعمة غنية بالكالسيوم، وتساهم فى إمداد الجسم بهذا العنصر دون التعرض لأى مضاعفات خاصة به نتيجة للنقصان.