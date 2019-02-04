شكرا لقرائتكم خبر عن علاج السيلوليت بطرق عدة منها الليزر والموجات الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السيلوليت من المشاكل الجلدية التى تظهر لدى كثير من الناس خاصة فى الوركين والفخذين والأرداف وهو أكثر شيوعاً في النساء منه عن الرجال بسبب الاختلافات فى طريقة توزيع الخلايا الدهنية والعضلات والأنسجة الضامة فى جلد الرجال والنساء، فى هذا التقرير نتعرف على علاج السيلوليت، بحسب موقع "medicinenet".



علاج السيلوليت

أسباب السيلوليت

-يمكن أن تؤثر الوراثة وسُمك الجلد وكمية وتوزيع الدهون فى الجسم والعمر والجنس على كمية السيلوليت الموجودة أو المرئية على جسمك.

- يحدث السيلوليت بسبب انكماش حبال الأنسجة الليفية الموجودة على الجلد.

- في حين أن السيلوليت أكثر شيوعًا لدى النساء من الرجال، يمكن للرجال أيضًا أن يصابوا بالسيلوليت، وعلى الرغم من أن الهرمونات الأنثوية قد تلعب دوراً فى المساهمة فى هذا النمط من توزيع الدهون، إلا أن السيلوليت لا يمكن علاجه بالعلاج الهرمونى.

-وجود تاريخ عائلى من السيلوليت هو عامل خطر آخر.

- قد يزيد الحمل وأسلوب الحياة غير النشط من خطر ظهور السيلوليت.



علاج السيلوليت وبشرة قشر البرتقال

أعراض السيلوليت

-السيلوليت يؤدى إلى تناقص فى الجلد ومظهر متكتل للبشرة.

-السيلوليت يمكن أن يشبه "قشر البرتقال" على الجلد.

- أكثر المناطق التى تتعرض له هى الوركين والأرداف والبطن ويحدث في بعض الأحيان في الثديين أو الذراعين أو البطن.



علاج السيلوليت بالليزر

علاج السيلوليت

كثير من الناس يكرهون ظهور السيلوليت، وهناك العديد من العلاجات التى تساعد على التخلص من مظهر السيلوليت على الجلد وهذه العلاجات هى:

-العلاج بالموجات الصوتية (AWT) هو العلاج الذى أظهرت الدراسات أنه يقلل من ظهور السيلوليت، تطبق هذه التقنية الموجات الصوتية على المناطق المصابة.

- علاج السيلوليت بالليزر، والضوء، أو العلاج بترددات الراديو، وقد وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على بعض أجهزة العلاج بالضوء التى تجمع بين الشفط أو التدليك مع العلاج بالضوء لتقليل ظهور السيلوليت.

- العلاج بـSubcision ، حيث يتم إدخال إبرة تحت الجلد لتفريق النسيج الضام الليفي الذي يفصل بين مجموعات الخلايا الدهنية، يمكن أن تستمر نتائج هذا العلاج لمدة عامين أو أكثر.

- تقنية التفريغ Vacuum-assisted precise tissue release ويتم خلاله تفريغ أو كسر العصابات الصعبة من الأنسجة الليفية التى تسهم في ظهور السيلوليت، يستخدم الطبيب جهازًا يحتوى على شفرات صغيرة لقطع نطاقات الأنسجة القاسية، بعد ذلك، يتحرك النسيج الدهنى نحو الأعلى لملء وتقليل مظهر الجلد المدمر.

- كريمات الميثيل زانتينات: ميثيل زانتين هى مجموعة من المواد الكيميائية التي تشمل الأمينوفيلين والكافيين والثيوفيلين، هذه المواد الكيميائية موجودة في العديد من كريمات السيلوليت بسبب قدرتها المعروفة لتحطيم مخازن الدهون، وهذه الكريمات لا تحقق النتائج المرجوة.

-التدليك: تتوفر عدة آلات لتدليك المناطق المتضررة من السيلوليت، هذه الآلات تستخدم أسطوانات لتجميع المناطق المتضررة من الجلد وتدليكها، ومن أجهزة علاج التدليك Endermologie، وهو أسلوب فرنسى يستخدم لعلاج السيلوليت منذ منتصف التسعينيات، حيث تستخدم هذه التقنية جهازًا كهربائيًا يعمل على إجراء عمليات السحب والضغط على المناطق المتأثرة. تستمر المعالجات عادة لمدة 30-45 دقيقة.

-كريمات الريتينول أو المنتجات الموضعية المحتوية على 0.3٪ من الريتينول قد يكون لها بعض التأثير على السيلوليت، حيث يمكن للريتينول أن يساعد في ترطيب الجلد، مما قد يفسر تناقص مظهر السيلوليت، من الضرورى استخدام المنتج لمدة ستة أشهر أو أكثر لرؤية تأثيره على البشرة.