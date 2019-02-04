تقرير عن ” كريم افوكوم ” واستعمالاته المتنوعه

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كريم افوكوم لعلاج فطريات الجلد و الالتهابات الجلدية المرتبطة بها ، و في هذا المقال يتم شرح فوائد و أضرار افوكوم كريم و كيفية استخدامه و أسباب استخدامه ، فضلا عن الحديث عن الطريقة المثلى لاستخدام هذه الأنواع من الكريمات متعددة الاستخدام.
كريم افوكوم
– افوكوم كريم هو واحد من الأدوية الجلدية المستخدمة في علاج العديد من الأمراض الجلدية ، و هو من بين الكريمات التي يستخدمها الطبيب من خلال التشخيص اليومي لحالات في عيادة الجلد ، سواء البالغين أو الأطفال (مع معرفة الكمية و الغرض من الاستخدام) للحصول على أفضل النتائج ، نقدم في المقال شرحًا بسيطًا لافوكوم كريم و الآثار الجانبية و آثار الاستخدام المفرط له على الجلد.
– كريم افوكوم هو احد العلاجات المستخدمة في الأمراض الجلدية و العديد من التخصصات الأخرى ، و يستخدم في علاج عدد كبير من الأمراض التي تسبب التهاب الجلد بما في ذلك الحادة و المزمنة ، بما في ذلك الأمراض الجلدية المرتبطة بالجهاز المناعي للجسم .
مكونات افوكوم كريم
يتكون افوكوم كريم من 2 ٪ ميكونازول (مضاد للفطريات) ، و 100 ٪ من الميميتازون (الكورتيزون) ، كما ان الكريم يحتوي على العديد المواد المرطبة التي تساعد على علاج العديد من المشاكل الجلدية ، و يتم استخدام الكريم بطريقة معينة لكل نوع من هذه المشاكل اعتمادا على الطريقة التي حددها الطبيب.
خطوات يجب مراعاتها عند استخدام افوكوم كريم
– التشخيص الجيد لمشكلة الجلد التي يعاني منها المريض لضمان فعالية الكريم.
– معرفة قوة و فعالية الكورتيزون المستخدم ، و شدته مع تكوين علاج الفطريات.
– الكمية التي سيستخدمها الشخص.
– الفترة التي ستستخدمها للكورتيزون (لأنها تحتوي على نسبة من الكورتيزون).
– لابد من متابعة الآثار الجانبية لافوكوم كريم.
دور الكورتيزون و مضادات الفطريات الموضعية
غالباً ما يكون دور الكورتيزون في الكريم مكملاً (وفقاً لتصنيف الشركة المصنعة) في استخدام هذا الكريم ، و دور الكورتيزون جيد أيضاً في علاج الالتهابات الجلدية المرتبطة بالمرض ، مثل التهابات منطقة حفاضات الطفل (المنطقة الحساسة) ، حيث يكون مضاد الفطريات هو أساس هذا المنتج.
علاج الجلد باستخدام افوكوم كريم
يستخدم افوكوم كريم في علاج العديد من الأمراض الجلدية ، تلك التي نراها في العيادة أو في المستشفى ، و التي يتم توجيهها بشكل رئيسي إلى علاج الفطريات ، و لكن يمكن استخدامها لأمراض الجلد الأخرى على سبيل المثال:
– علاج فطريات الجلد ، تلك التي تؤثر على الجلد و مخصص و معتمد كعلاج للفطريات.
– علاج الأكزيما ، و هو مرض جلدي يسبب شكل احمرار له ندوب ، و يظهر في الوجه و الجلد و اليدين.
– علاج اثار عمليات الزرع و الالتهابات ، و تصاحب معظم الالتهابات الجلدية احمرار مثل الأكزيما.
– علاج الصدفية ، و هو مرض مزمن في الجلد يظهر على شكل موازين و لون فضي.
– علاج الحكة في الجلد ، و تشمل الحساسية و حكة الجلد و الجسم.
– علاج مرض الحزاز ، و الذي يعد مرض مزمن و يشبه الأكزيما و هو قريب من البنفسج و الأسود.
– علاج مرض الذئبة الحمراء ، و هو مرض مزمن في الجلد يرتبط أيضا بالحصانة و الجينات في الجسم.
– علاج مرض الأكزيما الاستشرائية ، و هو نوع يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال.
– علاج الالتهاب البسيط ، و علاج الالتهابات الجلدية التي تظهر بعد إزالة الشعر.
– حفظ الجلد من الأمراض ، و يتم استخدامه في علاج العدوى في منطقة الحفاضات ، و يجب توخي الحذر نظرا للتأثير الخاص بالكورتيزون و الطفل في العمر المبكر.
– بطبيعة الحال فإن فعالية و قوة الكريم في كل مرض جلدي ، (حيث أن معظمها لعلاج الفطريات ، و لكن في كثير من الأحيان الكريم يكون له دور بسيط في علاج ما سبق).
فوائد افوكوم كريم
– قوة التأثير في علاج الأمراض الجلدية.
– التأثير السريع على الجلد و الالتهابات الفطرية.
– القضاء على الحكة و الحساسية الجلدية و خاصة مناطق الحفاضات.
– ازالة بعض الطبقات غير المرغوب فيها من الجلد.
– يخفف الألم الناجم عن التهاب و احمرار في الجلد.
– الكريم متاح بشكل جيد و سعر مناسب.
الآثار الجانبية لافوكوم كريم
بسبب احتواء الكريم في أحد المركبات ، سوف يسبب الكورتيزون بعض الآثار الجانبية و من بينها :
– ظهور الضعف في طبقة الجلد (في فترات استخدام أكثر من شهر مستمر) ، و بالطبع يصعب إنتاجها إلا في حالات سوء الاستخدام و اتباع تعليمات الطبيب.
– ظهور شعيرات الدم خاصة في مناطق الوجه.
– خطوط حمراء و جلد أبيض.
– القرحة و سهولة التشهير في المناطق ذات الاستخدام المتكرر.
– حب الشباب نتيجة لاستخدامه.
– احمرار الوجه نتيجة لاستخدامه في الوجه.
– حبوب حول الفم.
– تحول بعض المناطق من الجلد الى اللون البني.
– بياض المناطق الجلدية.
– ظهور شعر خفيف في بعض المناطق.
– حساسية عالية للضوء.
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