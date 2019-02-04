انت الان تتابع موضوع تقرير عن ” كريم افوكوم ” واستعمالاته المتنوعه والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كريم افوكوم لعلاج فطريات الجلد و الالتهابات الجلدية المرتبطة بها ، و في هذا المقال يتم شرح فوائد و أضرار افوكوم كريم و كيفية استخدامه و أسباب استخدامه ، فضلا عن الحديث عن الطريقة المثلى لاستخدام هذه الأنواع من الكريمات متعددة الاستخدام.

كريم افوكوم

– افوكوم كريم هو واحد من الأدوية الجلدية المستخدمة في علاج العديد من الأمراض الجلدية ، و هو من بين الكريمات التي يستخدمها الطبيب من خلال التشخيص اليومي لحالات في عيادة الجلد ، سواء البالغين أو الأطفال (مع معرفة الكمية و الغرض من الاستخدام) للحصول على أفضل النتائج ، نقدم في المقال شرحًا بسيطًا لافوكوم كريم و الآثار الجانبية و آثار الاستخدام المفرط له على الجلد.

– كريم افوكوم هو احد العلاجات المستخدمة في الأمراض الجلدية و العديد من التخصصات الأخرى ، و يستخدم في علاج عدد كبير من الأمراض التي تسبب التهاب الجلد بما في ذلك الحادة و المزمنة ، بما في ذلك الأمراض الجلدية المرتبطة بالجهاز المناعي للجسم .

مكونات افوكوم كريم

يتكون افوكوم كريم من 2 ٪ ميكونازول (مضاد للفطريات) ، و 100 ٪ من الميميتازون (الكورتيزون) ، كما ان الكريم يحتوي على العديد المواد المرطبة التي تساعد على علاج العديد من المشاكل الجلدية ، و يتم استخدام الكريم بطريقة معينة لكل نوع من هذه المشاكل اعتمادا على الطريقة التي حددها الطبيب.

خطوات يجب مراعاتها عند استخدام افوكوم كريم

– التشخيص الجيد لمشكلة الجلد التي يعاني منها المريض لضمان فعالية الكريم.

– معرفة قوة و فعالية الكورتيزون المستخدم ، و شدته مع تكوين علاج الفطريات.

– الكمية التي سيستخدمها الشخص.

– الفترة التي ستستخدمها للكورتيزون (لأنها تحتوي على نسبة من الكورتيزون).

– لابد من متابعة الآثار الجانبية لافوكوم كريم.

دور الكورتيزون و مضادات الفطريات الموضعية

غالباً ما يكون دور الكورتيزون في الكريم مكملاً (وفقاً لتصنيف الشركة المصنعة) في استخدام هذا الكريم ، و دور الكورتيزون جيد أيضاً في علاج الالتهابات الجلدية المرتبطة بالمرض ، مثل التهابات منطقة حفاضات الطفل (المنطقة الحساسة) ، حيث يكون مضاد الفطريات هو أساس هذا المنتج.

علاج الجلد باستخدام افوكوم كريم

يستخدم افوكوم كريم في علاج العديد من الأمراض الجلدية ، تلك التي نراها في العيادة أو في المستشفى ، و التي يتم توجيهها بشكل رئيسي إلى علاج الفطريات ، و لكن يمكن استخدامها لأمراض الجلد الأخرى على سبيل المثال:

– علاج فطريات الجلد ، تلك التي تؤثر على الجلد و مخصص و معتمد كعلاج للفطريات.

– علاج الأكزيما ، و هو مرض جلدي يسبب شكل احمرار له ندوب ، و يظهر في الوجه و الجلد و اليدين.

– علاج اثار عمليات الزرع و الالتهابات ، و تصاحب معظم الالتهابات الجلدية احمرار مثل الأكزيما.

– علاج الصدفية ، و هو مرض مزمن في الجلد يظهر على شكل موازين و لون فضي.

– علاج الحكة في الجلد ، و تشمل الحساسية و حكة الجلد و الجسم.

– علاج مرض الحزاز ، و الذي يعد مرض مزمن و يشبه الأكزيما و هو قريب من البنفسج و الأسود.

– علاج مرض الذئبة الحمراء ، و هو مرض مزمن في الجلد يرتبط أيضا بالحصانة و الجينات في الجسم.

– علاج مرض الأكزيما الاستشرائية ، و هو نوع يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال.

– علاج الالتهاب البسيط ، و علاج الالتهابات الجلدية التي تظهر بعد إزالة الشعر.

– حفظ الجلد من الأمراض ، و يتم استخدامه في علاج العدوى في منطقة الحفاضات ، و يجب توخي الحذر نظرا للتأثير الخاص بالكورتيزون و الطفل في العمر المبكر.

– بطبيعة الحال فإن فعالية و قوة الكريم في كل مرض جلدي ، (حيث أن معظمها لعلاج الفطريات ، و لكن في كثير من الأحيان الكريم يكون له دور بسيط في علاج ما سبق).

فوائد افوكوم كريم

– قوة التأثير في علاج الأمراض الجلدية.

– التأثير السريع على الجلد و الالتهابات الفطرية.

– القضاء على الحكة و الحساسية الجلدية و خاصة مناطق الحفاضات.

– ازالة بعض الطبقات غير المرغوب فيها من الجلد.

– يخفف الألم الناجم عن التهاب و احمرار في الجلد.

– الكريم متاح بشكل جيد و سعر مناسب.

الآثار الجانبية لافوكوم كريم

بسبب احتواء الكريم في أحد المركبات ، سوف يسبب الكورتيزون بعض الآثار الجانبية و من بينها :

– ظهور الضعف في طبقة الجلد (في فترات استخدام أكثر من شهر مستمر) ، و بالطبع يصعب إنتاجها إلا في حالات سوء الاستخدام و اتباع تعليمات الطبيب.

– ظهور شعيرات الدم خاصة في مناطق الوجه.

– خطوط حمراء و جلد أبيض.

– القرحة و سهولة التشهير في المناطق ذات الاستخدام المتكرر.

– حب الشباب نتيجة لاستخدامه.

– احمرار الوجه نتيجة لاستخدامه في الوجه.

– حبوب حول الفم.

– تحول بعض المناطق من الجلد الى اللون البني.

– بياض المناطق الجلدية.

– ظهور شعر خفيف في بعض المناطق.

– حساسية عالية للضوء.