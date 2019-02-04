القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص 500 جرام لحم صدور دجاج مفروم

ربع كوب صوص حار

نصف كوب جزر مبشور

ساق كرفس مفرومة ناعم

ملعقة مسحوق ثوم

ملعقة مسحوق بصل

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

نصف ملعقة ثوم مفروم

نصف كوب بقسماط

ملح وفلفل اسمر للتقديم: خبز كيزر

خس

صوص البلوتشيز: 1/2 كوب زبادي (روب) يوناني

1/4 كوب مايونيز

1/4 كوب حليب

120 جرام بلوتشيز (جبن ريكفورد)

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملح وفلفل اسمر

طريقة التحضير لتحضير البرجر: اخلطي لحم الدجاج مع باقي المكونات برفق ثم ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. شكلي أقراص البرجر وسخني الشواية ثم ضعي أقراص البرجر لمدة 5 دقائق على كل جانب او حتى تنضج. لتحضير الصوص: اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس واحفظيه في الثلاجة. لتقديم الساندوتش: ضعي الخس ثم البرجر ثم الصوص وقدمي البرجر ساخن. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج مع جبن البارميزان للرجيم "بيض" الدجاج المُعدّل وراثيًا يُنتج أدوية لمعالجة مرض السرطان

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير برجر بافلو الدجاج بصوص البلوتشيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.