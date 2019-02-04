فوائد زيت اللافندر وتأثيراته على صحة الجسد والجلد

زيت اللافندر من أبرز الزيوت الطبيعية التى تتميز برائحتها الطيبة والمختلفة، حيث كان يستخدمه القدماء فى علاج العديد من المشاكل الصحية فكان من أشهر علاجات تساقط الشعر وألم الاسنان، كما انه يحتوى على بعض الخصائص المطهرة والتى تحارب الجراثيم والفيروسات.

ووفقا لما ذكره موقع ausnaturalcareفإن فوائد زيت اللافندر هى

فوائد زيت اللافندر



1:يعتبر زيت اللافندر من الزيوت التى تساعد على تخفيف الألم والالتهاب ومشاكل الجهاز الهضمى ، كما أن له زور فعال فى تخفيف الألم الناتج عن الدورة الشهرية.

2: يعمل على تعديل المزاج وتعزيز الصحة النفسية وعلاج الاكتئاب والتوتر والأرق اثناء النوم.

3:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن زيت اللافندر له دور فعال فى علاج الثعلبة وتساقط الشعر ، حيث أنه يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز نمو الشعر.

4:يحتوى زيت اللافندر على بعض الخصائص التى تساعد على التئام الجروح وتعزيز صحة الجلد وعلاج الالتهاب والاحمرار.

5:يساعد على تخفيف ألم المفاصل والرقبة وألم الظهر وذلك باستخدام الزيت وتطبيقه على المنطقة المصابة.

6:يخفف الألم الناتج عن الصداع النصفى ومشاكل الجهاز العصبى.

7:يطرد حشرات الرأس ويعالجها، فيستخدم دائما للأطفال ويتم تدليك فروة الرأس به لمدة ساعتين ثم غسله بالمياه والشامبو

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