13 فائدة للكرنب الصينى أهمها ضبط السكر

قالت صحيفة "بولد سكاى الهندية" فى تقرير لها، إن الكرنب الصينى أو ما يعرف باسم بوك تشوى من الخضروات الورقية الغنية بمحتواها، وفوائدها الصحية، ويعتبر الكرنب الصينى الغذاء الرئيسى فى المطبخ الآسيوى، بوك تشوى هو واحد من أصح أنواع الخضروات الخضراء، يعرف بخصائصه الطبية، من قديم الأزل فى الصين، لا يقتصر طوفان الفوائد التى يحتويها على أعضاء الجسم المختلفة، بل يمتد إلى صحة العين، وقوة العظام.

"الملفوف الصينى "أو الكرنب الصينى، غنى بالقيمة الغذائية، ويحتوى على "البيتا كاروتين "مقارنة بالخضراوات الورقية الأخرى، بوك تشوى فى الطب الصينى القديم، كان يستخدم كعنصر شافى فى علاج السعال، والحمى، والأمراض المماثلة، وحاليا هناك زيادة فى الطلب على الخضروات الورقية، مما يجعله إضافة سهلة لمجموعة متنوعة من الأطباق.

*الفوائد الصحية لـ بوك تشوى أو الكرنب الصينى:

مصدر ممتاز لفيتامين C، وفيتامين K، والألياف وبيتا كاروتين، واستهلاك بوك تشوى مفيد للغاية..تعرف عليها..

أولا: يحسن قوة العظام

لأنه غنى بالمعادن مثل الماغنيسيوم، والحديد، والكالسيوم، والزنك، مما له تأثير مباشر على تحسين قوة عظامك، الاستهلاك المنتظم للبوك تشوى سيكون له تأثير إيجابى على بنية العظام وكثافتها، هذا يساعد فى منع الإصابة بهشاشة العظام، وكذلك الحد من أمراض العظام المرتبطة بالعمر، يحتوى على مزيج من فيتامين K والكالسيوم فى اللون الأخضر مفيد بنفس القدر لأنه يقلل من مخاطر كسور العظام.

ثانيا: يخفض ضغط الدم

يساعد المحتوى العالى للبوتاسيوم فى بوك تشوى أو الكرنب الصينى، إلى جانب محتوى الكالسيوم والماغنيسيوم فى خفض مستويات ضغط الدم بشكل طبيعى، يعمل البوتاسيوم فى الخضار كعلاج للأوعية، وبالتالى يخفف التوتر فى الأوعية الدموية.. ثالثا: يعزز صحة القلب

يساعد مزيج من الفوسفور والماغنيسيوم والألياف فى الاوراق الخضراء فى الحفاظ على صحة القلب، بالإضافة إلى ذلك، يساهم فى هذا الغرض محتوى الفولات والبوتاسيوم، وفيتامين ج وفيتامين ب 6، كما أنه يحتوى على المعادن ويعمل على إزالة السموم والكولسترول من الشرايين، وبالمثل، فإنه يساعد فى خفض مستويات الهموسيستين فى الدم الذى يمكن أن يسبب مشاكل القلب، والأوعية الدموية المختلفة، الاستهلاك المنتظم للبوك تشوى يساعد على إدارة وظائف القلب الصحيحة، ويحد من الإصابة بالسكتة الدماغية، والنوبات القلبية وتصلب الشرايين.

رابعا: يقلل من الإلتهاب

يحتوى على الكولين، وهو مادة غذائية أساسية تساعد على تقليل مستويات الالتهاب، وهو، يحد من ظهور المشاكل المتعلقة بالالتهاب مثل آلام المفاصل والتهاب المفاصل.

خامسا: يحمى الجسم

الاوراق الخضراء تحتوى على فيتامين C، وهو أمر مهم فى تحسين أداء جهاز المناعة، كما يساعد فيتامين C فى "البوك تشوي" فى تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، كونه مضاد للأكسدة، فإنه يساعد أيضا فى تجنب الأمراض المزمنة، وكذلك الإجهاد التأكسدى.

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سادسا: يحسن الهضم لإحتوائه على الألياف

فهو مفيد فى المساعدة فى عملية الهضم، فالاستهلاك المنتظم للكرنب الصينى ليس فقط يحسن عملية الهضم، ولكن أيضا يعالج اضطرابات الجهاز الهضمى.

سابعا: يحتوى على خصائص مضادة للسرطان

وقد كشفت الدراسات عن تأثيرها على الحد من مخاطر سرطان الرئة، والبروستاتا، والقولون، يمنع تلف الخلايا، وإصلاح الحمض النووى، وبالمثل، فإن السيلينيوم فى الخضار يمنع نمو الأورام السرطانية فى جسمك.

ثامنا: علاج فقر الدم

يساعد ارتفاع نسبة حمض الفوليك فى الخضروات الصليبية على تحسين امتصاص الحديد، وبالتالى رفع إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما أنه يحتوى على محتوى جيد من الحديد، وبالتالى الحفاظ على مستوى ثابت من الهيموجلوبين.

تاسعا: يحسن صحة العين

يعمل كل من البيتا كاروتين، والسيلينيوم، وفيتامين ك، وفيتامين ج فى بوك تشوى معاً فى تحسين صحة عينك وحمايتها، الكاروتينات فى الأوراق الخضراء المورقة كحاجز وقائى للعيون، فيتامين (أ) يساعد على منع تطور الإجهاد التأكسدى فى شبكية العين، كما أنه يساعد على منع عينيك من إعتام عدسة العين.

عاشرا:يمنع العيوب الخلقية

إحتوائه على مركب فيتامين ب مثل الفوليت، يعتبر بوك تشوى مفيدًا فى الوقاية من العيوب الخلقية فى الجنين، فهو يساعد فى عملية الانقسام الخلوى والنمو، وبالتالى يقلل من فرص أى عجز خلقى مثل الرضع ناقصى الوزن.

احدى عشر:يحسن الدورة الدموية

يحتوى على الحديد، والذى يعرف أن له تأثير إيجابى فى زيادة خلايا الدم الحمراء، وبالمثل، يلعب محتوى الحديد دورًا مهمًا فى تحسين الدورة الدموية، إذا كان جسمك يحتوى على كمية جيدة من الحديد، والتى يمكن الحصول عليها من خلال استهلاك منتظم للحديد، يساعد فى تحسين الدورة الدموية.

اثنى عشر: يضبط مرض السكري

وقد كشفت الدراسات أن الخضراوات الورقية لها تأثير إيجابى على مرض السكرى، أى أنها تساعد فى الحفاظ على مستويات السكر، ولا ترفع مستويات السكر، كما أنه مفيد للأفراد المصابين بالسكرى من النوع الثانى.

ثالث عشر:يحسن البشرة

لأنه مصدر ممتاز لفيتامين C، الاستهلاك المنتظم للبوك تشوى أو الكرنب الصينى مفيد للغاية لبشرتك، الكولاجين الذى ينتجه فيتامين Cيحافظ على رطوبة البشرة وتجديد شبابها.

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