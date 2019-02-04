فوائد التفاح لحماية للأطفال من حساسية الصدر

القاهرة _ لايف ستايل
التفاح من الفواكه المحببة لدى الجميع وخصوصا الاطفال فهو يحتوى على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية والفيتامينات القيمة التى تساعد على نمو الطفل وحماية من التعرض للإمراض المعدية خاصة فى فصل الشتاء
فوائد التفاح للأطفال
يحمى الأطفال من أمراض الجهاز التنفسى وخصوصا أزمات الربو والحساسيةيقوى الأسنان واللثة للأطفال وخصوصا فى مرحلة نمو الأسنان تحميها من الجراثيم والالتهابات يقضى على رائحة الفم الكريهة يحمى الأطفال من أمراض المعدة مثل الإسهال والإمساك وينظم عمليه الهضم مكمل غذائى للطفل ويزيد المناعة لمقاومة الأمراض يحمى الرئتين من الالتهابات والتلوث
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