شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب العصبية الزائدة وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العصبية والتوتر من الحالات التى نتعرض لها دائما نتيجة عدة أسباب مختلفة قد تكون أسبابا نفسية أو عضوية أى الإصابة ببعض الأمراض، ولكن فى تلك الحالتين تؤثر العصبية على حياتنا اليومية وتعاملاتنا مع الكثيرين.

وحسب ما ذكره موقع Britannica فإن أسباب العصبية الزائدة هى:

أسباب العصبية الزائدة



النرفزة

1: الإصابة بانخفاض السكر فى الدم، قد يزيد من العصبية والتوتر عند الكثيرين.

2:زيادة إفراز الغدة الدرقية فى الجسم يزيد من العصبية والنرفزة.

3:التغيرات الهرمونية عند النساء مثل انقطاع الطمث أو اقتراب موعد الدورة الشهرية.



المشاحنات

4:نقص الحديد فى الدم أو سوء التغذية عموما قد يسبب العصبية والشعور الدائم بالإرهاق والتعب.

5:الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السرطان والقلب والمفاصل، فتؤثر هذه الأمراض على الحالة النفسية وتسبب العصبية الزائدة.

6:الضغط النفسى والمشاحنات والجدال وخصوصا فى العمل تزيد من العصبية والنرفزة.

7:المشاكل العاطفية والشجار بين الأزواج تزيد من الاكتئاب والعصبية، كما أنها تؤثر على الأبناء وتسبب لهم الاضطرابات النفسية.

8:قد تزيد العصبية بين الأطفال نتيجة الضغط عليهم فى المدرسة أو من الآباء مما تؤثر على حياتهم.

9:الوحدة والحرمان قد تزد من العصبية والاكتئاب.

10:الغيرة والشك بين الأزواج قد تثير المشاحنات والعصبية بينها.



العصبية

وهناك بعض النصائح للحد من العصبية والتخلص منها حتى تؤثر على صحة الجسم ومنها

نصائح لعلاج العصبية الزائدة

1: البعد عن التفكير السلبى وتجنب الضغط النفسى والمشاحنات والضغوطات.

2:ممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على الاسترخاء والهدوء ومنها تمارين اليوجا والتأمل.

3: تناول السوائل الدافئة مثل الينسون والنعناع والشمر، حيث إنها تساعد على الاسترخاء والهدوء.

4:تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

5: البعد عن التدخين والمشروبات الكحولية والغازية.