شاى الشعيرعلاج للبرد ووقاية من السرطان ومفيد لخصوبة الرجال

مشروب الشعير من المشروبات الصحية المفيدة وهو بديل صحى إذا كنت ترغب فى تقليل المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل: الشاى والقهوة، ويُصنع شاي الشعيرعن طريق تخمير الشعير المطحون "المحمص غير المقشر أو بذور الشعير" في الماء الساخن، من خلال "دلع جسمك" نتعرف على فوائد شاى الشعير لصحتك، بحسب موقع "style craze".

فوائد شاى الشعير



1- يمنع تخثر الدم

شاي الشعير يساعد على تنظيم وتعزيز سيولة الدم، ومضاد للتخثر أو التجلط الذى قد يسبب تكون الجلطات، كما أن الشعير يساعد في الحفاظ على الدورة الدموية الصحية.

2- غني بمضادات الأكسدة

شاي الشعير يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، حيث يحتوي على عدد من المركبات، مثل القشور، السيلينيوم، فيتامين أ وفتامين ج، والتي تعمل كمضادات الأكسدة، ويمكن الوقاية من المضاعفات الصحية، مثل الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العصبية عن طريق مضادات الأكسدة الموجودة في شاي الشعير.

3- له خصائص مضادة للبكتيريا

شاي الشعير يساعد في منع البكتيريا، خاصة بكتيريا العقديات المسئولة عن تسوس الأسنان ويمنع التصاقها مع السن، ويمنع التسوس.

4- يمنع الإصابة بالسرطان

المواد الغذائية الأساسية الموجودة فى الشعير تساعد فى منع سرطان البروستاتا وسرطان الثدي بشكل خاص، والتي تعتمد على الهرمونات، كما أن ارتفاع مستوى مضادات الأكسدة في شاي الشعير يمكن أن يساعد في تجنب تلف الخلايا، والناجمة عن الجذور الحرة.

5- تنظيف الدم من السموم



يمكن لشاى الشعير تخفيض مستوى السكر في الدم وتنظيمه، كما يعمل شاي الشعير كمنظف للدم من السموم ويخفض مستوى الكوليسترول في الجسم، ويحافظ على صحة القلب.

6- علاج للبرد

شاي الشعير يساعد في التخفيف من أعراض البرد، فهو يطهر الجسم من السموم ويساعد فى التخلص من البلغم والاحتقان والتهاب الحلق، كما أنه علاج فعال للحمى والسخونية أيضاً ويساعد في علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية.

7- يعالج اضطراب الجهاز الهضمي

واحدة من أفضل فوائد شاي الشعير هو أنه يحسن الهضم كما هو مضاد للحموضة، ويمكن أن يساعد أيضاً في علاج الغثيان.

8- مفيد لخصوبة الذكور

شاي الشعير غنى بنسبة عالية من السيلينيوم، وهو المعدن الذي يلعب دورا هاما في خصوبة الرجال ويحافظ على صحة لبروستاتا ويمنع سرطان البروستاتا أيضاً.

9- يحسن حركة الأمعاء

شاي الشعير غنى بالألياف، لذا يسهل حركة الأمعاء ويقلل من فرص الإمساك التي تحفز الشعور بالانتفاخ.

10- يعالج اضطرابات النوم

يحتوي شاي الشعير على الميلاتونين والتريبتوفان والأحماض الأمينية، التي تسهل أنماط النوم الصحية والجيدة، كما أن شاي الشعير خالي من الكافيين ولا يتداخل مع روتين النوم.

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