فوائد القرفة باللبن للجسم أهمها الوقاية من الأرق

تتميز القرفة برائحة فريدة ورائع كما أنها تتميز بالعديد من الفوائد، مما يجعل الجمع بين الحليب الدافئ والقرفة إضافة فوائد خيالية للجسم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MayoClinic”، تتميز القرفة بغناها بمضادات الأكسدة وتساعد أيضا في خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهاب، والحموضة.

كما أن القرفة تعزز نظام المناعة لديك من خلال مكافحة البرد والحمى والالتهابات الأخرى، وهى أيضا مستودع من الألياف والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد، وكل هذه المكونات تساعد في منع العدوى والأمراض.

ويمكن أن ترتبط فوائد القرفة مع خفض مستوى السكر في الدم ومخاطر القلب وفقدان الوزن.

كما يجب استهلاك القرفة بكمية محدودة، لإن الاستهلاك الزائد يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الآثار الجانبية الأخرى.

وهنا قائمة مذهلة من الفوائد المقدمة من القرفة:

القرفة قاتل الألم



عندما يتم استهلاكها بكميات محدودة مع الحليب الدافئ، يتم الحصول على راحة فورية من الألم.

وذلك لأن القرفة يخضع لتفاعل مع البروستاجلاندين، ويساعد هذا التفاعل في تخفيف العضلات تحت الضغط.

القرفة مفيدة لمرض السكر مع بعض الحليب



أضيف القليل من القرفة إلى الحليب وامزجه جيداً كل يوم، حيث أنها وصفة مذهلة تساعد في الوقاية من مرض السكري ، وخاصة مرض السكري من النوع 2.

وقد أثبت عدد من الدراسات أن هذه القرفة والحليب تساعد في الوقاية من عدد من الأمراض ، أحدها هو داء السكري

القرفة علاج فعال ضد الأرق

إذا كنت قد تعرضت مؤخرًا إلى الأرق، فإن شرب كوب من الحليب بالقرفة قبل النوم يساعدك على النوم الهادئ، لأن القرفة تريح العضلات.

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