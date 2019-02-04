شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا يحدث فى جسمك عند النوم من 7 إلى 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تختلف عدد ساعات النوم بين شخص وآخر، ولكن المدة الصحية الكافية للجسم ما بين 7 إلى 8 ساعات ليلا، ومع ذلك يعتقد الكثير من الناس أن الحصول على 6 ساعات من النوم يكفى.

ولكن وفقا لتقرير موقع " boldsky" أكدت ابحاث طبية أن النوم لمدة 6 ساعات فقط غير جيد للحصة لأنه قد يؤدى إلى الحرمان المزمن من النوم، ونتيجة لذلك قد تشعر بالاكتئاب، وصعوبة فى الانتباه، وتقليل القدرة على التحكم فى شهيتك.

وفقا لمؤسسة النوم الوطنية الأمريكية، فإنه يجب على البالغين الأصحاء وكبار السن الحصول على ما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات من النوم فى الليلة الواحدة لمساعدة وظائف الجسم المختلفة على العمل فى أفضل حالاتها.

لماذا 8 ساعات من النوم كل ليلة

يمثل النوم أهمية كبيرة للجسم لعدة أسباب منها الحافظ على نظام المناعة، وتقليل مخاطر الظروف الصحية والحفاظ على قوة الذاكرة بالإضافة إلى الآتى:

1. التحكم فى الشهية

إذا لم تحصل على 8 ساعات يوميا من النوم فقد يزيد من احتياجات الجسم من الطاقة، مما سيؤدى إلى إطلاق الدماغ المواد الكيميائية إشارة إلى الجوعن مما يؤدى في النهاية إلى تناول المزيد من الطعام واكتساب الوزن وزيادة مؤشر كتلة الجسم .

2 . تعزيز وظيفة جهاز المناعة

النوم الكافى مدة 8 ساعات يجعل الخلايا المناعية تقوم بإفراز مركبات تسمى "السيتوكينات" التى تقوم بدور مهم فى مكافحة الالتهاب ومختلف أنواع العدوى، ووجد الباحثون فى دراسة أن الأشخاص الذين ينامون لمدة تتراوح بين 4 و 5 ساعات فى الليلة لديهم جهاز مناعة ضعيف.

3. تجنب خطر الوفاة المبكر والحفاظ على صحتك

كشفت نتائج دراسة أجريت على مدار 25 عاما، أن الأشخاص الذين ناموا 6 ساعات فقط في الليلة زادت لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 12 %، وكان أولئك الذين ينامون لمدة تتراوح بين 8 و9 ساعات أقل عرضة للخطر.



تحسين الذاكرة

4. تحسين وظيفة الذاكرة

يساعد النوم بشكل جيد في حماية وتقوية الذاكرة وقدرة العقل على الاحتفاظ بالمعلومات سريعا، عكس الأشخاص الذين لديهم عادات نوم سيئة يجدون وقت أكثر في استعادة المعلومات .



الحماية من أمراض القلب

5. تقليل خطر الإصابة بالأمراض

إذا كنت تعاني من الحرمان من النوم ، فقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية مثل السكر وأمراض القلب والسمنة وانقطاع التنفس أثناء النوم، ويمكن تفادى التعرض لأى من هذه الحالات إذا كنت تنام لمدة لا تقل عن 7 إلى 8 ساعات يوميا.