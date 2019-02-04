شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. اعرف أضرار المخدرات والكحوليات على حياتك الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثير من الرجال خطأ أن المخدرات والكحوليات والخمور باختلاف أنواعها تعزز من الأداء الجنسى للرجل، وهو أمر مغلوط حسبما أكد تقرير تشره موقع health line الطبى الذى أكد على أن الكحوليات بأنواعها تفسد الحياة الجنسية وتضر بصحة الرجل.

وتابع التقرير أن المخدرات بأنواعها المختلفة تحدث اضطرابا فى معدل ضخ الدم وسريانه فى الجسم وهى والكحوليات تضر بمعدل ضغط الدم وتغيره، مما قد يؤدى لآثار جانبية خطيرة على الرجل، وصحته الجنسية، فهناك من يعانى من هبوط مفاجئ نتيجة انخفاض ضغط الدم الشديد مما يعرقل الأداء الجنسى.

وهناك من يعانى من ضعف بالانتصاب بسبب تعاطى المواد المخدرة والكحوليات نتيجة التأثير المباشر الذى يسبب ضمور شرايين القضيب ما يعرقل سريان الدم من خلاله، فضلا عن التأثير المباشر على نسب التستوستيرون فى الجسم الذكرى وبالإدمان تنخفض بشكل ملحوظ، وتدريجيا يفقد الرجل القدرة فى كثير من الأحيان على القذف أو الانتصاب نتيجة تبطئ هذه المواد من القذف السريع، ولذا يفضل البعد عن الكحوليات والمخدرات كعناصر أساسية فى الإضرار بالصحة الجنسية للرجل.