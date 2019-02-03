7 اسرار لتخفيف الوزن بشكل آمن وسريع

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من منا لا يرغب في الحصول على جسم رشيق وقوام مثالي ومتناسق , فالجسم الرشيق هاجس الكثير من النساء ولتحقيقه تجربين العديد من الأنظمة الغذائية وتعرضين نفسك للمخاطر من أجل حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد في حين يسرد لك خبراء التغذية طرقا جديدة وفعالة لفقدان الشحوم سريعاً لذلك نقدم لك آخر ما توصلت إليه الدراسات في عالم الرشاقة لكيفية خسارة الوزن الزائد من خلال سبع طرق أساسية وهي:

7 اسرار لتخفيف الوزن بشكل آمن وسريع

الشاي الأخضر مع الأطعمة الحارة

أثبتت الدراسات العلمية أن تناول الشاي الأخضر مع الأطعمة الحارة التي تحتوي على الفلفل الأسود، يساعد على امتصاص المواد المضادة للأكسدة، مما يعمل على حرق الدهون من الجسم بفعالية، كما أن الجسم يمتص المواد المغذية من الشاي الأخضر بكفاءة أكبر بـ 130 % عما قبل.

استخدام حاويات أطعمة ملونة

من أغرب النصائح التي يسديها لك خبراء التغذية، هي تخزين الأطعمة في حاويات من اللون الأحمر والأخضر، وذلك بأن تضعي الخضراوات و الفواكه والأطعمة ذات البذور في الحاوية الخضراء، بينما تضعي الأطعمة التي تحتوي علي سعرات حرارية عالية في الحاوية ذات اللون الأحمر، حيث يقول الخبراء إن تخزين الأطعمة في حاويات حمراء، يقلل من استخدامك من المخزون بنسبة 40 %، حيث يرتبط اللون الأحمر بكلمة “خطر أو ممنوع”، وبالتالي وضع الأطعمة عالية السعرات بحاويات حمراء يجعلك تحذرين التمادي في تناولها.

يومان حمية غذائية فقط

لأسباب غامضة وغير معروفة، فإن اتباع حمية غذائية لمدة يومين فقط تحدث معجزة في وزنك، حيث أثبتت آخر الدراسات أن الأشخاص لو استطاعوا الامتناع عن تناول الكربوهيدرات لمدة يومين فقط، مع المواظبة على اتباع حمية غذائية، سيخسرون الوزن بشكل أسرع، لذلك جربي تلك الحيلة، مع مراعاة تناول الوجبات العادية بعد انتهاء اليومين.

رياضة المشي لمحاربة شراهة الطعام

الأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن بشدة عادة ما يعانون من شراهة كبيرة لتناول الطعام، ولمحاربة الشراهة القوية نحو الوجبات غير الصحية، كل ما عليك فعله هو المشي يوميا لمدة 15 دقيقة تقريباً، حتى لو كان ذلك أثناء ذهابك لشراء مستلزمات المنزل من أطعمة و خلافه، كما ينصح الخبراء بتحريك اليدين أثناء المشي، مما يحفز الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع.

خدعة تناسق الألوان

وفقا للدراسات التي أجريت حول كيفية خسارة الوزن الزائد بدون خروج العرق أي دون بذل مجهود مضاعف، فإن تقديم الأطعمة تبعا لتناسق لونها مع لون الطبق المستخدم، يساعدك على استهلاك كمية أقل من الطعام وبالتالي لا تكسبين وزناً زائداً، فعلى سبيل المثال، يمكنك تقديم السبانخ في طبق أبيض والمكرونة بمعجون الصلصة في طبق أزرق و هكذا.

أسوأ الأوقات لتناول الوجبات الخفيفة

تقول الأبحاث إن الأشخاص الذين يتناولون الحلوى أو الوجبات الخفيفة غير الصحية في منتصف النهار، يكونون أقل استجابة لحرق الدهون، لذلك تخلصي من تلك العادة، واستمتعي بوجبة الغداء مباشرة دون أن تشعري بالذنب من إكساب جسمك سعرات حرارية أنت في غني عنها.

حجم الأطباق شرط أساسي

قد تبدو لك نقطة “حجم الأطباق” غير هامة مطلقاً، ولكن اعلمي أنها شرط محوري يساعدك على خسارة الوزن بشكل أفضل، حيث ينصح الخبراء بتناول الأطعمة الصحية في أطباق أكبر حجماً من نظائرها، والعكس صحيح. فعلى سبيل المثال: تناولي اللحوم من سمك ودجاج ولحم أحمر في طبق متوسط الحجم، في حين تناولي الأطعمة الجانبية في أطباق لا تتعدي حجمها راحة اليد، ولا تضغطي علي نفسك لتناول كل ما في الطبق، اسمعي جسمك ماذا يقول لك؟ واستجيبي له، وحتى تتجنبي ترك بعض الطعام في الأطباق لشعورك بالشبع، احرصي دوما على وضع كميات صغيرة، مع وضع المزيد منها عند الحاجة.