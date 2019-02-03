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يعد البيض من الأطعمة التي تحتوي على فوائدة كثيرة للجسم، فهو غني بالكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم ولوقايته من الكثير من الأمراض المختلفة، فالبيض يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والبروتين ومجموعة عديدة أيضًا من الفيتامينات والمعادن المختلفة، كما أن صفار البيض يوجد به نسبة جيدة من الكولسترول والفيتامينات المختلفة التي تذوب بالدهون كفيتامين د وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على نسبة البروتين في البيض.

أهم فوائد بياض البيض

يعتبر البياض من الأجزاء المهمة بالبيضة، حيث يتميز بإحتوائه على فوائد كثيرة فهي تمثل الجزء الأكبر في البيضة ويحتوي البياض على سعرات حرارية قليلة تصل لحوالي 17 سعر حراري، وتعمل السعرات الحرارية التي توجد بالبياض على زيادة معدل حرق الدهون، ويتميز بإحتوائه على نسبة كبيرة من البروتين.

كما يوجد به عناصر أخرى مهمة للجسم والتي تتمثل أهمها في السيلينوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والفسفور، ومن الملاحظ أن هذه الفوائد لاتوجد في غيره من الأطعمة الأخرى، ولعل أهم مايميز البيض أيضًا سهولة تحضيره وإعداده بطريقة سريعة، كما يتميز بأنه متوفر في جميع الأماكن ويتمكن جميع الأشخاص من الحصول عليه بدون أى مشاكل أو متاعب على الإطلاق.

أهم فوائد صفار البيض

قد يعتقد بعض الأشخاص أن صفار البيض لايحتوي على فوائد عديدة، ولكن من الملاحظ أن صفار البيض يتميز بإحتوائه على مجموعة كبيرة من الفوائد، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والكولسترول وغيرها من الفيتامينات التي تذوب في الدهون ومن أهمها كل من فيتامين هـ وفيتامين ك وفيتامين د، كما يوجد به أيضًا 55 سعر حراري، كما يعد صفار البيض غني بالبروتين، ليس ذلك فقط بل من الملاحظ أيضًا أن قشر البيض الموجود بخارج البيضة يشمل على فوائد كثيرة تتمثل أهمها في وجود به كمية ونسبة كبيرة من الكالسيوم، فحينما يتناول أي شخص ملعقة من قشور البيض فهذا سوف يوفر له جميع إحتياجاته من نسبة الكالسيوم التي يحتاجها باليوم.

نسبة البروتين في البيض

من الجدير ذكره أن هناك أنواع كثيرة من البروتين وجمع هذه الأنواع تشكل أهمية كبيرة للجسم، ويتميز البيض بأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين فهو يشمل على حوالي 40 نوع من البروتين، ومعظم كمية البروتين بالبيض توجد في البياض، بينما نلاحظ أن البروتين الذي يوجد بصفار البيضة فهو عبارة عن نوع من البروتينات الدهنية التي تشمل على البلازما والحبيبات التي تعد منقولة من الكالسيوم لجميع أعضاء جسم الإنسان، وسوف يلعب كل ذلك دور هام في زيادة قوة الجسم ونشاطه، كما يساهم البيض أيضًا في تقوية عمل الجهاز المناعي.

ويعد نوع البروتين الذ ي يوجد ببياض البيض هو كونالبومين ويعد هذا النوع متميز وجيد، وذلك لأنه يقوم بتخليص الجسم من أي جراثيم أو ميكروبات توجد به، بالإضافة لوجود نوع أخر من البروتين ويطلق عليه اسم الأوفوموكويد ويقوم هذا النوع بتثبيت عمل انزيم التربسين، ويساهم هذا البروتين في الحد من فساد البيض، ومنع فسادها بطريقة سريعة.

أهم أنواع البيض

قد يجهل الكثير من الأشخاص وجود أنواع عديدة ومختلفة من البيض، ويشكل كل نوع منه أهمية كبيرة للجسم ومن أهم أنواع البيض ما يلي:

1- البيض الأبيض ويعد هذا النوع من أكثر الأنواع انتشارًا بالأسواق، ويتميز البيض الأبيض بأنه ذات حجم كبير وذلك مقارنة بغيره من أنواع البيض الأخرى، ولعل ذلك يرجع لأن هذا البيض يكون من دجاج حجمه كبير، بالإضافة لأنه يحتوي أيضًا على عناصر مهمة تتمثل في الزنك وعنصر البروتين والكالسيوم.

2- البيض الأحمر ويعتبر من أشهر أنواع البيض شهرة بالأسواق، وذلك لأنه متوفر بطريقة كثيرة، ويسهل الحصول على البيض الأحمر من الدجاج الأحمر بالإضافة لأنه يتميز بإحتوائه على مجموعة عديدة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم ولوقايته من العديد من الأمراض المختلفة.

3- البيض البلدي وهذا النوع نتمكن من الحصول عليه من الدجاج البلدي ويتسم بأنه صغير بالحجم ويحتوي هذا البيض على نسبة كبيرة من عنصر الحديد، وبالتالي فهو يساعد على علاج الأنيميا والوقاية من الإصابة بها.

مكونات البيض

يتميز البيض بأنه يحتوي على مكونات عديدة وجميع هذه المكونات تحمل قيمة غذائية عالية، فهو يتكون من القشرة الخارجية والبيض والصفار وتتمثل العناصر الغذائية التي توجد بالبيض في مايلي:

1- 5.3 جرام من الدهون، بالإضافة لحوالي 6.3 جرام من البروتين.

2- يوجد به 212 جرام من الكولسترول.

3- يحتوي على 85 وحدة من فيتامين د.

4- يوجد به 4.4 جرام من عنصر الحديد.

5- يعد غني بنسبة 129 جرام من عنصر الكالسيوم.

جميع هذه العناصر تمثل أهمية كبيرة للجسم ولحمايته من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة، كما تشكل جميع هذه العناصر أهمية كبيرة من أجل تزويد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة للقيام بأنشطته المختلفة.