انت الان تتابع موضوع نشرة كريم eucerin ولماذا يستعمل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كريم العناية بالوجه Eucerin AtopiControl Face Care Cream يأتي مع 12% من زيوت Omega و Licochalcone A ، التي تساعد على تهدئة وتغذية البشرة الأتوبية ، وكريم للعناية اليومية خالي من العطور والبارافين ، للوجه الذي يعاني من التهاب الجلد التحسسي (بدون نوبات جلدية).

دواعي الاستخدام

هو كريم خفيف و سهل الامتصاص للاستعمال اليومي في المراحل الغير نشطة “الفترات الفاصلة بين النوبات الجلدية” ، عند حدوث نوبة جلدية ينبغي استخدام كريم العناية بالوجه Eucerin AtopiControl Face Care Cream، كعناية تجميلية إضافية لكريم العناية بالبشرة الأتوبية Eucerin AtopiControl Acute Care Cream .

حيث يحتوي على 12% من الأحماض الدهنية أوميجا6 الملطف والمغذي للبشرة الجافة والمتشققة ، إلى جانب لييكوشاكولين إ المضاد للالتهابات والتهيج ، فيرطب و يلطف البشرة و يخفف من خشونتها، كما أنه يلين البشرة المتهيجة و المشدودة. لتبدو البشرة ناعمة الملمس و رقيقة بشكل ملحوظ. و قد أثبتت الدراسات السريرية توافق الكريم مع البشرة الأتوبية و امكانية استعماله للأطفال و الرضع من عمر 3 أشهر.

كباقي المنتجات في مجموعة Eucerin AtopiControl , لم يتم إضافة البارافين أو العطور أو الملونات. و قد تم استثناء هذه المواد للحد من خطر تهيج البشرة و إصابتها بالحساسية. و أثبتت الدراسات السريرية و الجلدية قدرة تحمله الجيدة جداً للبشرة لدى المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد التحسسي.

خصائص كريم eucerin



– مناسب للرضع, خالٍ من الرائحة , خالي من البارابين, خالي من الملونات , ideal make-up base, مناسب للاستخدام مع العدسات اللاصقة .

طريقة استخدام كريم eucerin



– بعد تنظيف الوجه, يوضع Eucerin AtopiControl Face Care Cream بعناية في الصباح و المساء على الوجه و العنق.

– إذا كان التعرض للشمس أمراً متوقعاً، ضعي كريم الحماية من أشعة الشمس +Eucerin Sun Creme SPF 30/50 بعد كريم العناية.

استخدم هذا الكريم إذا كنت

– تعاني من التهاب الجلد التحسسي و كنت تبحث عن مستحضر تجميلي للعناية بالبشرة لاستعماله خلال المرحلة غير النشطة ، أما إذا كانت بشرتك جافة أو جافة جداً قد تفضل كريم الوجه Eucerin Replenishing Face Cream 5% Urea

– مصاباً بالتهاب الجلد التحسسي و تعاني من نوبة جلدية : يمكن استعمال كريم العناية بالوجه Eucerin AtopiControl Face Care Cream كمستحضر عناية إلى جانب كريم العناية AtopiControl Acute Care.Cream أو بالإضافة إلى منتج دوائي آخر .

لا تستخدم هذا الكريم إذا

– كانت بشرتك جافة و لكنك لست مصاباً بالتهاب الجلد التحسسي : في هذه الحالة، يمكنك تجربة مجموعة Eucerin Complete Repair أوEucerin Urea Range .

– كان طفلك يعاني من التهاب الجلد التحسسي و هو ما دون 3 أشهر من العمر ، كان لديك ردة فعل ضد أي من المكونات.

مجموعة Eucerin AtopiControl

هي مجموعة مستحضرات العناية بالجلد للبشرة الجافة و المتهيجة و كذلك البشرة الأتوبية خلال المراحل غير النشطة و عند حدوث النوبات. و قد أثبتت الدراسات السريرية و الجلدية فعالية كل واحدة من هذه المنتجات في التخفيف من الجفاف و التقشر و التوتر بالإضافة إلى التخلص الحكة، كما أثبت أيضاً توافق هذه المنتجات مع البشرة الأتوبية.

تحتوي مجموعة Active Care على كريم العناية بالبشرة الأتوبية AtopiControl Acute Care Cream الجديد. تعمل خواصه التي تعني بالعناية بالبشرة على تحسين مظهر البشرة خلال مراحل النوبات الجلد و تساعد على التخفيف من استعمال hydrocortisone خلال النوبات الجلدية.

وأظهرت دراسة سريرية للتأثير التجميلي لخصائص العناية بالبشرة لكريم Eucerin Atopicontrol Acute Care Cream مقارنة بتأثيرات كريم يحتوي على 1% من hydrocortisone على البشرة الأتوبية. لكن كريم العناية بالبشرة الأتوبية Acute Care Cream Atopicontrol ليس منتجاً دوائياً و لا يمكن أن يحل محل أي منتج دوائي آخر.

أما المنتج الآخر في مجموعة Active Care فهو بخاخ العناية بالبشرة المضاد للحكة Eucerin Atopicontrol Anti-itch Spray , الذي كما هو واضح من اسمه، يمنح راحة فورية للبشرة المتهيجة

-كريم العناية بالوجه Eucerin AtopiControl Face Care Cream

– كريم العناية بالبشرة الأتوبية Eucerin AtopiControl Acute Care Cream

يأتي مع مكونات مجددة للبشرة و ملطفة و مضادة للبكتيريا و منعشة. أثبت سريرياً قدرته على تحسين مظهر البشرة خلال مراحل النوبات الجلدية.

– لوشن العناية بالجسم Eucerin Atopicontrol Body Care Lotion

مع زيوت Omega و licochalcone A للمساعدة في التخفيف من ازعاج التهاب الجلد التحسسي لوشن مائي-زيتي سهل الامتصاص يرطب و يلطف البشرة الأتوبية و يخفف من خشونته.

– زيت التنظيف Eucerin AtopiControl Cleaning Oil

زيت الدش و الاستحمام اليومي ، يغذي الحاجز الواقي للبشرة و يحميه من الجفاف.