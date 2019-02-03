شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صحة الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيراً ما نسمع عن الأوعية الدموية وأهميتها لصحة الإنسان، حيث يمكن لنظام الأوعية الدموية الصحى تأخير أو منع ظهور أمراض القلب والخرف وحتى السرطان، لذا من المهم اتخاذ خطوات لحماية صحة الأوعية الدموية، بحسب موقع"Net doctor"، نتعرف فى هذا التقرير على كل المعلومات التى تريد أن تعرفها عن صحة الأوعية الدموية.



صحة قلبك

س: ما هو نظام الأوعية الدموية؟

ج: يشير نظام الأوعية الدموية، إلى القلب وكل الأوعية الدموية والأوردة، وهذا يعنى أن الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية التى تشكل دائرة مغلقة يستخدمها القلب لضخ الدم فى جميع أنحاء الجسم.

ينتقل الدم إلى الرئتين حيث يلتقط الأكسجين ويفرغ ثانى أكسيد الكربون، ثم من خلال القلب يسلم الدم المواد الغذائية إلى الجسم كله، والتى يجمعها من الجهاز الهضمى.

س: لماذا يجب أن تهتم بصحة الأوعية الدموية والقلب؟

ج: الأمراض القلبية الوعائية مثل: مرض الشريان التاجى (بما في ذلك النوبات القلبية) والسكتة الدماغية - هي الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث إن مرض القلب والأوعية الدموية هو المسؤول عن واحد من كل ثلاث حالات وفاة تحدث فى العالم المتقدم.

يمكن أن تؤدى نوبة قلبية إلى إضعاف وظيفة القلب، مما يؤدى إلى حالة تسمى فشل القلب، والتى يمكن أن تحد من مقدار الجهد الذى يستطيع الشخص تحمله.

ويمكن أن تسبب السكتة الدماغية إعاقة، ويمكن أن يؤثر مرض الأوعية الدموية على الأطراف، مما يؤدى فى بعض الأحيان إلى البتر، لذا من الأهمية أن تهتم بصحة الأوعية الدموية.



تجنب التدخين للحفاظ على القلب والاوعية الدموية

س: كيف تحسن صحة الأوعية الدموية؟

ج: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكنك أن تبدأ بالتمرين لمدة 150 دقيقة على الأقل فى الأسبوع (أو 30 دقيقة في اليوم لمدة خمسة أيام)، كما إن مجرد إضافة المزيد من الحركة إلى روتينك اليومى - مثل النزول فى وقت مبكر والمشى أو تجنب استخدام المصاعد يحقق فوائد لصحتك.

تجنب التدخين أو الإقلاع عنه، فمنذ اللحظة التى تتوقف فيها عن السيجارة تتحسن صحة الأوعية الدموية مع تغييرات نمط الحياة.

تجنب الإجهاد أيضا لأنه عامل خطر رئيسى، ومن عوامل الخطر الأخرى القابلة للتعديل هى النوم بشكل جيد وكافى وضبط معدل الضغط والسكر في الدم والكولسترول فى الدم والتخلص من الوزن الزائد والسمنة.



اطعمة مفيدة لصحة الاوعية الدموية

س: كيف تغير نظامك الغذائى للوقاية من مرض الأوعية الدموية؟

ج: ما تتناوله من طعام يرتبط ارتباطًا جوهريًا بصحتك، لذا تناول الكثير من الفواكه والخضراوات وتجنب الكربوهيدرات المكررة (السكر)، الملح الزائد والأطعمة المصنعة.

س: هل أمراض الأوعية الدموية وراثية أم لا ؟

ج: لسوء الحظ فإن مرض الأوعية الدموية وراثى إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابا به تزداد فرص الإصابة لديك، ولكن يمكنك تقليل فرصة الإصابة باتباع نمط حياة صحى إذا كان لديك تاريخ عائلي لأمراض القلب أو السكتة الدماغية.