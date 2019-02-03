اسماء كريمات تحتوي على حمض الكوجيك

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يتكون حمض كوجيك من عدة أنواع مختلفة من الفطريات، وخاصة السلالات المختلفة من الرشاشيات، وهي نوع من الفطريات، وتم اكتشافه لأول مرة في عام 1907 واستخرج من سلالة من الرشاشيات، ونمت على الأرز المطبوخ على البخار، وهو أيضًا منتج ثانوي عندما تخمر بعض الأطعمة بما في ذلك الساكي الياباني وصلصة الصويا ونبيذ الأرز، وحمض الكوجيك يمنع ويقلل تكوين التيروزين، وهو حمض أميني يحتاج لإنتاج الميلانين، والميلانين هو الصباغ الذي يؤثر على الشعر والبشرة ولون العين، لأنه يمنع إنتاج الميلانين ويمكن أن يكون له تأثير على البشرة .

هل هناك كريمات تحتوي على حمض الكوجيك

إذا كنت تعبت من محاولة تغطية أو إخفاء النمش، أو بقع الجلد المصطبغة بشكل زائد أو الكثير من البقع البنية، يوصي أخصائي العناية بالبشرة بكريمات حمض الكوجيك، وهي عبارة عن مزيج من حمض الكوجيك الممزوج بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمواد الكيميائية للعناية بالبشرة، وقد نشأ علاج حمض الكوجيك في اليابان في عام 1989 ليحل محل الهيدروكينون ، الذي يرتبط ببعض أنواع السرطان .

استخدام كريمات حمض الكوجيك

1- كريم فيكتوريا بادي شوب

يستخد كريم فيكتوريا ككريم للترطيب و تفتيح البشرة لاحتوائه على حمض الكوجيك، حيث يعمل كريم فيكتوريا على شد وترقيع وترطيب الصيغ المضادة للشيخوخة، ويعتبر كريم فيكتوريا صحي وممتاز على البشرة، وقد صمم بواسطة فيكتوريا جونسون، أفضل مصمم عناية بالبشرة .

2- كريم ميلاديرم

يستخدم كريم ميلاديرم للحد من ظهور فرط التصبغ مثل الكلف ، والنمش ، وعلامات حب الشباب وتفاوت لون الجلد على الجسم أو الوجه، وميلاديرم يعمل عن طريق الجمع بين خصائص موثقة جيدا من المكونات النشطة الأكثر فائدة والأكثر أمانا، وتستمد معظم المكونات النشطة في الصيغة من مستخلصات طبيعية مثل نباتات التوت ، وعرق السوس ، وبيربيري، والزيوت المعدنية ، الفازلين ، الكبريتات أو الفثالات .

3- كريم بيوراديانس

وهو مصل كريمي محترف قوي يقلل بشكل ملحوظ من ظهور أضرار أشعة الشمس ، البقع البنية ، الخطوط العميقة والتجاعيد، وتم اختباره سريريًا بشكل كبير لتعزيز مرونة البشرة، والمكونات الأساسية لهذا الكريم هو حمض الكوجيك وألفا أربوتين اللذان يساعدان في تقليل حجم وكثافة لون البشرة مثل البقع الداكنة، والعنصر الرئيسي 12٪ حمض الكوجيك، الذي يخترق الجلد ببطء ، مع تهيج أقل وإجراء مستدام بالمقارنة مع حمض مانديليك، لإخفاء ظهور البقع الداكنة وتغير لون البشرة بشكل واضح، ويساعد أيضا في نضارة البشرة، وهو خفيف الوزن على البشرة ، كما أنه علاج سريع الامتصاص يترك البشرة نضرة وخالية من العطر الاصطناعي وهو خالي من الهيدروكينون .

4- كريم سمارت جينسيس

يستخدم هذا الكريم للعلاج الليلي، حيث يضيء البشرة بشكل فعال بينما يعالج البشرة بعمق أثناء استعماله، وقد تمت صياغته مع أحماض الفاكهة ومستخلص السكاريد وحمض الكوجيك ، فهو يزيل الجلد السيء ويخفض إنتاج الميلانين ليقلل بشكل واضح من ظهور البقع الصباغية، كما أنه غني بفيتامين E ، A و C ، وهذا الكريم سريع الامتصاص حيث يخترق داخل البشرة ليوفر الترطيب الضروري والحماية من مضادات الأكسدة، وبعد الليل تبدو الخطوط الدقيقة والتجاعيد منخفضة ، وتبدو البشرة أكثر إشراقاً ، وشباباً ، وتجدد شبابها .

5- كريم ديفين ديرير

تمت صياغة هذا الكريم ليتخلل البشرة بشكل واضح ليستخدم ضد فرط التصبغ ، الكلف ، البقع الداكنة أو البقع البنية ، النمش ، بقع الشمس ، ندبات حب الشباب ، لون البشرة غير المتساوي، ويشمل الهيموغينون ، حمض الجليكوليك ، حمض اللاكتيك ، فيتامين E ، حمض الفيروليك ، مستخلص عرق السوس ، نياسيناميدي ، وببتيد الأبيض، ولكن احرص دائمًا على استخدام كريم واقي من الشمس بعامل حماية من الشمس أو أكثر خلال النهار، وقد تم تطوير هذا الكريم باستخدام العديد من المكونات التي توفر تأثيرات تآزرية، كما إنه يخترق البشرة بشكل أكثر فعالية من الهيدروكينون وحده، وهو كريم قليل التكلفة، كما أنه يقلل من التأكسد عند التعرض للهواء .

هل هناك أي آثار جانبية من حمض كوجيك

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لحمض الكوجيك هي :

1- التهاب الجلد التماسي

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد عرضة الى التهاب الجلد التماسي، ووفقا لمراجعة نشرتها جمعية التهاب الجلد الأمريكية ، أصيب المريض بالتهاب الجلد بعد استخدام كريم يحتوي على حمض كوجيك .

2- يجعل البشرة حساسة لأشعة الشمس

حمض كوجيك يمنع إنتاج الميلانين ، وهو صبغة مسؤولة أيضًا عن إنقاذ بشرتك من حروق الشمس والآثار الجانبية الأخرى لأشعة الشمس القاسية، وعندما يتم اختراق إنتاج الميلانين ، يصبح جلدك عرضة لحروق الشمس، ولتجنب أي آثار جانبية ، فمن الأفضل دائما استشارة طبيب الأمراض الجلدية قبل استخدام حمض الكوجيك، وهناك أشياء معينة يجب عليك وضعها في الاعتبار أثناء استخدام حمض الكوجيك .

ما هي الأشياء التي يجب مراعاتها قبل استخدام حمض كوجيك

حمض كوجيك مفيد للأشخاص الذين يعانون من بقع الجلد ، فرط تصبغ ، ندوب ، وبقع داكنة، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أي حالة جلدية معينة تجنب استخدام حمض الكوجيك، أيضا يجب على أولئك الذين يعانون من الحساسية استشارة الطبيب قبل استخدامه، وعند استخدام منتجات حمض الكوجيك ، يجب أن تلتزم دائما بالتعليمات المقدمة من قبل الشركة المصنعة، وإذا وصف طبيبك أي منتج فاطلب توجيهات الاستخدام واتبعها، وإذا لاحظت أي طفح أو تغيرات في بشرتك بعد استخدام منتجات حمض كوجيك ، فلا تتجاهلها، وتوقف عن استخدامه وقم بزيارة الطبيب على الفور .

استخدام حمض كوجيك على الجلد الفقاعي

قد تختلف النتيجة المرجوة من شخص لآخر ، وهذا يتوقف على نوع الجلد وشدة الحالة، وقد يحصل البعض على النتائج في غضون بضعة أسابيع، في حين أن البعض الآخر قد يستغرق عدة أشهر لإظهار النتائج، حاول استخدام حمض الكوجيك فقط لفترة وجيزة حتى يتم شفاء المرض أو تحصل على النتائج المرجوة .