انت الان تتابع موضوع ماهو كريم bioderma والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

بيودرما هي شركة أدوية فرنسية مملوكة للقطاع الخاص، وتأسست في عام 1977 في إيكس أون بروفانس ، حيث لا يزال مقرها الرئيسي، ومع ذلك ففي عام 2001 افتتحت الشركة أول مختبر متخصص في علم القياسات الحيوية لأبحاث وتطوير عمليات العناية بالبشرة في ليون، و قطاع الأعمال الرئيسي هو علاج الأمراض الجلدية ، مع منتجات مثل ABCDerm ، Atoderm ، Cicabio ، Matriciane ، Matricium ، Sébi وكذلك منتجات العناية بالبشرة .

كريم بيودرما

يستخدم كريم بيودرما في علاج كلا من :

1- حالات الأمراض الجلدية

تختلف الامراض الجلدية اختلافاً كبيراً في الأعراض والحدة، ويمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة ، وقد تكون غير مؤلمة أو مؤلمة، فبعض أسبابها تكون عدوى أو بكتيريا، في حين أن البعض الآخر قد يكون وراثيًا، وبعض الحالات الجلدية طفيفة ، والبعض الآخر يمكن أن يهدد الحياة، ويعمل كريم بيودرما علي علاج هذه الأمراض الجلدية .

2- علاج فروة الرأس والشعر

تؤدي معظم حالات فروة الرأس إلى تساقط الشعر أو بعض أنواع الطفح الجلدي، وكثير منها وراثية، ويمكن لسوء التغذية أو العدوى أن تسبب أيضًا حالات فروة الرأس، ويعتمد علاجك ونظرك على الحالة التي تسبب مشاكل في فروة الرأس، ويساعد كريم بيودرما في علاج فروة الرأس وتساقط الشعر

3- علاج الأطفال وتجديد الخلايا

تجديد الخلايا هو أساس علم الخلايا التقشري وبالتالي التهاب الخلايا السرطانية، ويتم تقشير الخلايا باستمرار، ويتم استبدال الخلايا المفقودة بأخرى جديدة تنجم عن الانقسام الخيطي، ويمكن تحديد الوقت اللازم للتجديد الكلي لجميع خلايا الأنسجة أو الأعضاء من خلال العد التفتلي، ويمكن تحديد معدل إنتاج الخلايا في الأجهزة من خلال عدة طرق .

معلومات عن شركة بيودرما

تعتبر بيودرما شركة رائدة منذ السبعينات ، وقد اكتسبت خبرة فريدة من نوعها عن طريق وضع علم الأحياء في خدمة الأمراض الجلدية، ويعتمد هذا النهج العلمي الأصلي أولاً وقبل كل شيء على معرفة الجلد وآلياته البيولوجية لصياغة منتجات مستوحاة مباشرة منه، وتدور جميع أبحاث بيودرما حول دراسة صحة الجلد وخلاياه واختلالاته، فالجلد يتحدث لغته الخاصة وبيودرما يسعى بلا كلل لفهم ذلك، وهو عرضة للتغيرات والضغوط البيئية، ولذلك ، فإن الأمراض والعلاجات الطبية والشيخوخة والعديد من العوامل الأخرى قد تؤثر على توازنه وتؤدي إلى خلل وظيفي، وينطوي نهج بيودرما على إعادة تنشيط الموارد الطبيعية للبشرة لمساعدتها على مقاومة واستعادة وظائفها الطبيعية ، وهي تلك الموجودة في البشرة الصحية .

وبناءً على الاحترام الكامل للبشرة ، تقلد منتجات بيودرما آلياتها البيولوجية الطبيعية من خلال مكوناتها وطرق عملها، وتختار بيودرما أنقى المكونات النشطة ، وذلك باستخدام الجزيئات الموجودة بشكل طبيعي في الجلد لتحسينه، واعتمادًا على المشكلة ، تحافظ منتجات بيودرما على عمليات الجلد الطبيعية أو تنشطها أو تستعيدها، ولطالما سعت بيودرما إلى التوفيق بين الفعالية الكاملة والعلاج الأفضل لكل نوع من أنواع البشرة وكل حالة من حالاتها، من أجل ضمان أكبر قدر من السلامة الجلدية ، واستباقًا لتوصيات السلطات الصحية ، تميل بيودرما إلى استبعاد جميع المنتجات المشكوك فيها من الأمراض الجلدية، وتنعكس هذه الالتزامات في ميثاق صياغة ينطبق على جميع تطورات المنتجات وأسباب تفوقها في طريقة علمية، ويفسر هذا النهج الذي لا هوادة فيه لماذا تحسن منتجات بيودرما البشرة وتساعدها على أن تكون أقل تفاعلًا .

مميزات منتجات بيودرما

1- البراءات البيولوجية

تصاغ جميع منتجات بيودرما مع فرق من علماء الأحياء وأطباء الأمراض الجلدية، ويعتمدون على طريقة عمل بيولوجية تعمل على أسباب وعواقب الحالة الجلدية لتصحيحها على المدى الطويل .

2- تحسين الجلد

تحسن منتجات بيودرما تحمل البشرة وتعزز مقاومتها لبيئتها من خلال تطوير براءة فريدة من نوعها D.A.F. ، وهي صياغة متقدمة للأمراض الجلدية .

3- السلامة الجلدية

هناك 3 قواعد صارمة وسريعة لتحقيق الفعالية المثلى التحسن الأفضل:

– استخدم فقط المكونات الضرورية للغاية

– اختيار الجرعات المثلى من أنقى المكونات النشطة

– وجود الجزيئات الموجودة بالفعل في الجلد .

4- المكونات النشطة المعترف بها علميا

المكونات المستخدمة من قبل بيودرما تلبي المعيارين الأساسيين لصيغتنا: الفعالية البيولوجية والسلامة الجلدية .

5- مبدأ الحيطة

بيودرما تميل إلى استبعاد المنتجات والمكونات الجلدية المشكوك فيها: البارابين ، الفثالات ، فورمول ، الفورمالديهايد ، وما إلى ذلك .

6- اختبارات السلامة والفعالية

يلتزم كل منتج من منتجات بيودرما بالتوصيات الأكثر صرامة، التي تصدرها السلطات الصحية وشركات الأمراض الجلدية الرائدة .

7- التجارب السريرية

تخضع جميع منتجات رعاية بيودرما للدراسات السريرية، التي تتم تحت إشراف خبراء الأمراض الجلدية والحساسية وخبراء علم السموم، ثم تنشر هذه الدراسات في المجلات العلمية المرجعية .

8- مجموع التتبع

تلتزم بيودرما بمراقبة المنشأ وضمان التتبع الكامل لمكوناتها ومنتجاتها، من خلال الامتثال للمعايير المعمول بها في صناعة مستحضرات التجميل .